En soutien à la Palestine, des manifestants à Tunis réclament l’expulsion de l’ambassadeur US

Des manifestations en soutien au peuple palestinien ont eu lieu le 20 octobre dans plusieurs villes africaines et libanaises. Lors d’un de ces rassemblements... 21.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-21T08:56+0200

2023-10-21T08:56+0200

2023-10-21T08:57+0200

Des Tunisiens, participant le 20 octobre à une manifestation pro-palestinienne, ont demandé l'expulsion de l'ambassadeur des États-Unis et la fermeture de la mission diplomatique, rapporte l'agence de presse TAP.Selon le média, un grand nombre de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade américaine à Tunis pour dénoncer le soutien de Washington à Israël et exprimer leur solidarité avec les Palestiniens.En outre, les participants ont condamné les attaques israéliennes sur Gaza.Plusieurs pays, dont le Liban et l’Afrique du Nord, ont aussi manifesté le même jour pour faire part de leur solidarité envers le peuple palestinien.Crise au Proche-OrientLa situation au Proche-Orient s'est soudainement dégradée le 7 octobre après l’attaque du Hamas, tirant au moins 4.000 roquettes sur le territoire israélien. Un blocus total de la bande de Gaza a été mis en place par Israël qui a coupé l'approvisionnement en électricité, en eau, en vivre et en combustible et carburant. Tsahal a procédé à des frappes contre l’enclave et certaines parties du Liban et de la Syrie. Depuis, l’armée israélienne planifie une opération terrestre dans la bande de Gaza.Des centaines de milliers de Palestiniens ont débuté leur évacuation, suite au délai de quelques jours donné aux civils du nord de la bande de Gaza par Tsahal. Ils sont censés fuir vers le sud de la bande. Toutefois, même des sites situés dans le sud sont visés par des bombardements.Plusieurs milliers de morts de part et d'autre ont déjà été recensés suite à cette escalade.Le Président russe a déclaré qu’un règlement n’était possible que par la création d’un État palestinien indépendant avec la capitale Jérusalem-Est.

