La raison pour laquelle l’Algérie annule les célébrations du 69e anniversaire de la révolution

Pour exprimer son soutien au peuple palestinien, qui fait face "aux crimes de l’invasion sioniste", Abdelmadjid Tebboune a annulé toutes les festivités liées à... 31.10.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie ne célébrera pas le 1er novembre le 69e anniversaire du déclenchement de la révolution suite à un décret signé le 19 octobre par le Président Tebboune.Le ministère algérien des Affaires étrangères et celui de la Communauté nationale à l’étranger (MAE) ont demandé à l’ensemble des ambassades et missions diplomatiques à l’étranger d’annuler tous les préparatifs pour les festivités.Précédemment, les autorités algériennes avaient décidé, en guise de solidarité avec Gaza, de reporter toutes les manifestations sportives et culturelles jusqu'à nouvel ordre.Intensification du conflit israélo-palestinienIsraël a été soumis à une attaque de roquettes du Hamas sans précédent depuis la bande de Gaza le 7 octobre. Elle a été suivie par des incursions terrestres qui ont fait plus de 1.400 morts.En représailles, l’armée israélienne a pris le contrôle de toutes les zones proches de la frontière et a lancé des frappes aériennes. Un blocus complet de l’enclave a été également mis en place, coupant l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Le nombre de victimes du côté palestinien, selon le ministère local de la Santé, a dépassé les 8.480, dont la moitié sont des enfants, et environ 21.000 personnes ont été blessées. Selon diverses sources, plus de 200 Israéliens sont retenus en otage par le Hamas.Depuis cette escalade, des manifestations en soutien à Gaza ont eu lieu dans de nombreux pays dont dans le monde arabe.

