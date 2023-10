https://fr.sputniknews.africa/20231030/les-etats-unis-ont-besoin-du-chaos-au-moyen-orient-pour-cette-raison-selon-poutine-1063207521.html

Les États-Unis ont besoin du chaos au Moyen-Orient pour cette raison, selon Poutine

Les États-Unis ont besoin du chaos au Moyen-Orient pour cette raison, selon Poutine

L’hégémonie américaine touche à sa fin mais les États-Unis s’obstinent à le nier et tentent de discréditer leurs concurrents politiques, a déclaré ce 30... 30.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-30T22:17+0100

2023-10-30T22:17+0100

2023-10-30T22:17+0100

international

russie

états-unis

moyen-orient

onu

bande de gaza

vladimir poutine

escalade

conflit israélo-palestinien

discréditation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1e/1063184241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34a36b64c7516ea5d3ad46f546be09ff.jpg

Les États-Unis cherchent à maintenir le désordre au Moyen-Orient, c'est pourquoi ils discréditent ceux qui sont prêts à arrêter l'effusion de sang, a déclaré le Président russe le 30 octobre lors d’une réunion de travail avec des membres du gouvernement.Même l'Onu et la position claire de ses pays membres sont "soumises à des attaques et à de véritables persécutions" de la part des États-Unis qui tentent de discréditer la communauté internationale, a ajouté Vladimir Poutine.Washington ne veut pas se résigner à ce que le monde américain avec son hégémonie s'effondre et devienne progressivement une chose du passé, c’est pourquoi il cherche à déstabiliser, à dissuader ses concurrents en recourant au chaos, a déclaré le Président russe.Avec un tel chaos, ils espèrent dissuader et déstabiliser leurs concurrents dont la Russie, selon le Président.Parlant des organisateurs de la tragédie au Moyen-Orient, Vladimir Poutine a déclaré que "les élites politiques américaines et leurs satellites [étaient] les principaux bénéficiaires de cette nouvelle escalade".Escalade au Moyen-OrientIsraël a été soumis à une attaque de roquettes sans précédent depuis la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Déluge d’Al-Aqsa, annoncée le 7 octobre par la division militaire du Hamas. Après les bombardements, les combattants du mouvement palestinien sont entrés dans les zones frontalières du sud d’Israël, où ils ont ouvert le feu sur des militaires comme sur des civils et pris des otages. En Israël, selon les autorités locales, plus de 1.400 personnes ont été tuées, dont 300 militaires, et plus de 5.000 ont été blessées.En réaction à l’offensive du Hamas, les Forces de défense israéliennes ont lancé l’opération Épées de fer contre le mouvement palestinien dans la bande de Gaza. En quelques jours, l’armée israélienne a pris le contrôle de toutes les zones proches de la frontière et a lancé des frappes aériennes contre la population civile dans la bande de Gaza. Un blocus complet de l’enclave a été également mis en place, coupant l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Le nombre de victimes du côté palestinien, selon le ministère local de la Santé, a dépassé 8.000 personnes, dont la moitié sont des enfants, et plus de 18.000 personnes ont été blessés. Selon diverses sources, plus de 200 Israéliens seraient retenus en otage par le Hamas.Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les parties à cesser les hostilités. Selon la position du Président russe, le règlement de la crise au Moyen-Orient n'est possible que sur la base de la formule à "deux États" validée par le Conseil de sécurité de l'Onu, qui prévoit la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale.

russie

états-unis

moyen-orient

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, états-unis, moyen-orient, onu, bande de gaza, vladimir poutine, escalade, conflit israélo-palestinien, discréditation, hégémonie mondiale, dictature, persécutions, élites, chaos