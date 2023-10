https://fr.sputniknews.africa/20231005/un-probleme-cerne-par-poutine-vient-des-elites-corrompues-de-loccident-note-un-professeur-1062577791.html

Un problème cerné par Poutine vient "des élites corrompues" de l’Occident, note un professeur

Les conflits déclenchés par l’Occident à travers le monde sont en réalité le résultat des "élites corrompues", ce problème a été évoqué ce 5 octobre par le Président russe dans son discours au club Valdaï, a déclaré à Sputnik Joe Siracusa, politologue et doyen de Global Futures à l'Université Curtin de Perth, en Australie.Vladimir Poutine "a déclaré que le problème ne venait pas des nations étrangères, ni des Européens ou des Américains, ni même de leurs gouvernements. C’est ce qu’il appelle les élites corrompues, ou les intérêts particulièrement corrompus au sein de ces élites permanentes. Et ainsi, il a identifié le problème que d’autres avaient déjà désigné: les élites politiques [occidentales] ciblent la Russie, et puis, bien sûr, la Chine en vue d’intimider leurs propres populations", a affirmé le professeur.Trouver un ennemi extérieur à tout prixLors de son discours à la session plénière du Club international de discussion Valdaï, le Président Poutine a estimé que les actions hostiles initiées par l’Occident à l’encontre de plusieurs pays s’expliquaient par le besoin d’une partie des élites occidentales d’avoir un ennemi extérieur pour mieux contrôler la population de leurs pays.Ila souligné que "l’Occident tente de présenter comme ennemis tous ceux qui ne sont pas prêts à suivre aveuglement ses élites" que ce soit la Russie, la Chine, l’Inde, le monde arabe ou les musulmans.Club ValdaïVladimir Poutine a prononcé son discours et répondu aux questions d’experts lors de cette 20e édition du Club qui s’est déroulée à Sotchi du 2 au 5 octobre. La conférence a réuni 140 experts, hommes politiques, diplomates et économistes de 42 pays d'Afrique, d'Eurasie et des deux Amériques.Le forum du Club international de discussion Valdaï réunit des experts russes et étrangers dans différents domaines. Sa première réunion a eu lieu à Veliki Novgorod, près du lac Valdaï, d'où son nom. Depuis 2014, les sessions du club ont lieu à Sotchi, sauf en 2020, où la conférence annuelle s’est tenue à Moscou à cause de la pandémie de Covid-19.

