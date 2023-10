https://fr.sputniknews.africa/20231005/la-russie-na-pas-declenche-la-guerre-en-ukraine-mais-tente-dy-mettre-fin-dit-poutine-1062567228.html

La Russie n'a pas déclenché la guerre en Ukraine, mais tente d'y mettre fin, dit Poutine

La Russie n'a pas déclenché la guerre en Ukraine, mais tente d'y mettre fin, dit Poutine 05.10.2023

2023-10-05T15:59+0200

2023-10-05T15:59+0200

2023-10-05T16:22+0200

vladimir poutine

russie

club de discussion valdaï

ukraine

conflit ukrainien

opération militaire

La Russie n'a pas déclenché la guerre en Ukraine, mais tente d'y mettre fin, a déclaré Vladimir Poutine lors de la session plénière de la 20e réunion annuelle du Club de discussion Valdaï, qui se déroule du 2 au 5 octobre dans la ville russe de Sotchi.Selon lui, la crise ukrainienne n’est pas "un conflit territorial" et la Russie n’a aucun intérêt à "la reconquête d’un quelconque territoire".Selon lui, il ne s'agit même pas d'établir un équilibre géopolitique régional, la question est beaucoup plus large et plus fondamentale.L’installation d’une paix stableLe dirigeant russe a aussi noté qu’une paix stable ne s’installerait que quand tout le monde se sentira en sécurité.Multipolarité et développement pour tousRéunissant plus d’une centaine de participants étrangers, la 20e édition du Club de discussion Valdaï se déroule dans la ville russe de Sotchi, baignée par la mer Noire, entre le 2 et 5 octobre 2023. Cette réunion est intitulée "Multipolarité équitable: comment assurer la sécurité et le développement pour tous". Elle accueille 140 experts, hommes politiques et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud. Traditionnellement, lors de la réunion annuelle de Valdaï, la majorité des invités sont des participants étrangers.Ces dernières années, les rapports du Club de Valdaï ont analysé en détail la dynamique des changements dans l'ordre mondial - d'abord la crise, puis le démantèlement du vieux monde. L’effondrement du système précédent de relations internationales s’est déjà produit. Le concept de multipolarité a pris vie. Cette année, les participants tenteront de produire une image du nouveau monde: par exemple, à quoi ressemblera-t-il au début de la prochaine décennie ?

russie

ukraine

2023

