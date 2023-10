https://fr.sputniknews.africa/20231005/en-direct-vladimir-poutine-prend-la-parole-en-marge-du-club-valdai-a-sotchi--video-1062558368.html

En direct: Vladimir Poutine prend la parole en marge du Club Valdaï à Sotchi – vidéo

La dernière journée du Club de discussion Valdaï est marquée par la traditionnelle allocution du chef du Kremlin. Suivez l'évènement en direct sur Sputnik... 05.10.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine prend la parole lors de la session plénière de la 20e réunion annuelle du Club de discussion Valdaï, qui se déroule du 2 au 5 octobre dans la ville russe de Sotchi.L’événement, dont le thème est "Multipolarité juste: comment assurer la sécurité et le développement pour tous", réunit cette année 140 experts. Ce sont des personnalités politiques et des diplomates issus de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.

