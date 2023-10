https://fr.sputniknews.africa/20231005/ce-quil-faut-retenir-du-discours-de-poutine-a-valdai-1062570064.html

Six principes clés: сe qu'il faut retenir du discours de Poutine au Сlub Valdaï

Vladimir Poutine a nommé six principes que la Russie vise dans les relations internationales, en exposant sa vision du concept de civilisation, en opposition à... 05.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-05T16:34+0200

2023-10-05T16:34+0200

2023-10-05T17:47+0200

russie

vladimir poutine

club de discussion valdaï

civilisation

politique étrangère

occident

Dans son discours à la réunion annuelle du Club de discussion Valdaï, le Président russe a nommé six principes des relations internationales prônés par la Russie:"C'est la quintessence de toute l'expérience historique de l'humanité", a conclu Vladimir Poutine. Ce sont les principes auxquels la Russie aspire à adhérer et invite d’autres pays à se joindre."Chronique d'expansions sans fin"Le Président russe a critiqué les piliers civilisationnels occidentaux. L’histoire de l’Occident est une chronique d’expansions "sans fin", son influence se basait toujours sur le pillage des colonies et du monde entier, selon lui.Actuellement, l’influence de l’Occident dans le monde est une "pyramide gigantesque militaire et financière" qui a besoin d’alimentation pour exister."Il y a plusieurs civilisations. Et aucune d’entre elles n’est meilleure ou pire que l’autre", a-t-il déclaré."Il ne s'agit pas d'un conflit territorial"La Russie est obligée de répondre à une pression géopolitique constante.Moscou n'a pas "déclenché la guerre" en Ukraine, mais tente d'y mettre fin, selon lui. La crise ukrainienne n’est pas "un conflit territorial" et la Russie n’a aucun intérêt à "la reconquête d’un quelconque territoire"."Multipolarité juste"La session plénière de la 20e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï se tient du 2 au 5 octobre à Sotchi, sur le littoral de la mer Noire, en Russie. Le thème de l’événement est "Multipolarité juste: comment assurer la sécurité et le développement pour tous". Cette édition du forum Valdaï réunit 140 experts, politiciens et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.

