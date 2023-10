En continu: Netanyahou annonce la troisième étape de la guerre contre le Hamas

Israël n’acceptera pas un cessez-le-feu car cela signifierait une défaite dans la lutte contre le Hamas, a tranché le Premier ministre de l’État hébreu dans le Wall Street Journal.

"Tout comme les États-Unis n’auraient pas accepté un cessez-le-feu après l’attaque [japonaise de 1941] sur Pearl Harbor ou après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, Israël n’acceptera pas une cessation des hostilités avec le Hamas après l’attaque terroriste d’octobre 2001. 7. Les appels à un cessez-le-feu sont un appel à la défaite face au Hamas, face au terrorisme, face à la barbarie", a-t-il écrit.

Selon Netanyahou, l’Iran a formé un "axe de terreur en armant, entraînant et finançant " le Hamas dans la bande de Gaza, l’organisation chiite Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et "d’autres groupes terroristes au Moyen-Orient et au-delà". "En combattant le Hamas et les groupes iraniens, Israël combat les ennemis mêmes de la civilisation", a souligné le chef du gouvernement.