Les destructions dans la bande de Gaza: une protection pour les tunnels du Hamas?

Les destructions dans la bande de Gaza: une protection pour les tunnels du Hamas?

Des quartiers entiers de la bande de Gaza ne sont plus que des tas de gravats après les bombardements intenses de l’armée israélienne qui pilonne l’enclave sans relâche depuis le 7 octobre. Cette dévastation pourrait être bénéfique aux combattants du Hamas car les ruines protègent les tunnels du mouvement palestinien, a déclaré auprès de Sputnik Andreï Kochkine, colonel à la retraite et expert de l’Association des politologues militaires.Celui-ci précise que cette protection est à relativiser, car Tsahal peut utiliser des bombes capables de pénétrer sous les décombres.En même temps, M.Kochkine suppose que le Hamas aurait pris cette éventualité en considération en construisant les tunnels qui ont trois niveaux.Le premier est destiné aux communications, au déplacement des unités, au transfert d'armes et de munitions. Le deuxième abrite les usines de fabrication de roquettes, alors que le troisième dissimule le quartier général du Hamas. Ce dernier se trouverait à une profondeur allant de 40 à 60 mètres et est protégé par du béton armé ce qui le rend inatteignable pour les bombes anti-abri, souligne le colonel.Tunnels sous Gaza un "cauchemar" pour TsahalLes experts s’accordent à dire que les fortifications souterraines du Hamas présentent un vrai casse-tête pour les forces israéliennes.Les tunnels permettent au Hamas de stocker des armes, des munitions et des vivres en vue d’une invasion terrestre par l’armée israélienne. Ils donnent également la possibilité aux combattants du Hamas de rester inaperçus et de lancer des attaques surprises.John Spencer, analyste du Modern War Institute auprès de l'Académie militaire de West Point, a même qualifié de "cauchemar" les réseaux de souterrains du Hamas. "Un seul défenseur peut maintenir un tunnel étroit contre une force bien supérieure", a soutenu M.Spencer.Nettoyer chaque tunnel, chaque pièce est un défi de taille, qui va entrainer des pertes des deux côtés, estime de son côté David Petraeus, ex-directeur de la CIA et ex-commandant de la Force internationale d'assistance et de sécurité en Afghanistan.

