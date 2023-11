https://fr.sputniknews.africa/20231102/eau-electricite-frontieres-la-situation-empire-dans-la-bande-de-gaza-selon-des-habitants-1063271745.html

Eau, électricité, frontières: "la situation empire dans la bande de Gaza", selon des habitants

Eau, électricité, frontières: "la situation empire dans la bande de Gaza", selon des habitants

Les Gazaouis tentent de faire face à l’adversité dans la bande de Gaza, alors que l’accès à l’eau et l’électricité se fait plus rare, ont raconté des habitants... 02.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-02T18:08+0100

2023-11-02T18:08+0100

2023-11-02T18:08+0100

international

gaza

bande de gaza

israël

conflit israélo-palestinien

eau

eau douce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/02/1063272189_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_099cdf7ace6dfec3430e2a66fc455c1c.jpg

Question de survie. Au beau milieu des hostilités, les habitants de Gaza essaient de survivre en parant au plus pressé. Entre manque d’eau, d’électricité et de soins, la situation semble empirer de jour en jour, ont déploré plusieurs Gazaouis à Sputnik.Les files d’attente s’allongent notamment aux abords des usines de dessalement d’eau de mer. Les habitants cherchent à s’approvisionner, alors que l’aide humanitaire a de plus en plus de mal à pénétrer dans l’enclave palestinienne.L’Onu ne parvient plus à alimenter les écoles gérées par l'UNRWA (Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), explique Muhammad Hasan, qui a déménagé avec sa famille depuis le nord de Gaza jusqu'à la ville de Khan Younès, dans le sud.Faute d’électricité, les pompes des puits ont cessé de fonctionner. Les usines de dessalement sont partiellement opérationnelles, mais les habitants sont parfois forcés de couper de l’eau douce avec de l’eau salée pour obtenir des quantités suffisantes, comme l’explique Fadi Ibraheem, qui a fait la queue pendant une heure et demie à un point de distribution.Le compte-gouttes aux frontièresAutre point de tension dans l’enclave: les postes-frontière. Alors que plusieurs pays, comme l’Égypte, rechignent à accueillir des réfugiés palestiniens, les évacuations ont lieu au compte-gouttes, en particulier pour les ressortissants étrangers ou certains blessés sévères, déclare à Sputnik Hicham Adwan, représentant de l'Autorité des passages et frontières de Gaza.Le Caire et Gaza travaillent donc ensemble au cas par cas pour évacuer les personnes concernés. Mais Hicham Adwan souhaiterait que l’Égypte s’investisse plus et ouvre "le passage de Rafah de manière permanente, compte tenu de la situation catastrophique que connaît la bande de Gaza".Entre Washington et MoscouPlus que la position de l’Égypte, c’est celle des États-Unis qui semble agacer dans les hautes sphères palestiniennes. Le soutien de Joe Biden au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a notamment du mal à passer chez certains cadres comme Mohamad Shalaldah, ministre de la Justice. La position russe, plus équilibrée, semble trouver plus d’échos côté palestinien.Une délégation du Hamas s’était déjà rendue à Moscou fin octobre, en vue de trouver une issue au conflit. Elle n’avait pas rencontré Vladimir Poutine mais le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. Moscou a déjà annoncé plusieurs fois sa position sur les hostilités en cours, appelant à un cessez-le-feu et à libérer des couloirs pour acheminer de l’aide humanitaire.

gaza

bande de gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, gaza, bande de gaza, israël, conflit israélo-palestinien, eau, eau douce