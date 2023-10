https://fr.sputniknews.africa/20231023/moscou-enonce-des-conditions-pour-resoudre-le-conflit-israelo-palestinien-1063038564.html

Moscou énonce des conditions pour résoudre le conflit israélo-palestinien

Le chef de la diplomatie russe, en visite en Iran, s’est prononcé sur les moyens de régler la crise israélo-palestinienne. Il a commenté la proposition de la... 23.10.2023, Sputnik Afrique

La première étape, "absolument indispensable, du règlement de la crise au Proche-Orient doit être un cessez-le-feu, la résolution des questions humanitaires, la facilitation du départ des ressortissants étrangers de la bande de Gaza", a déclaré ce 23 octobre Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, en visite en Iran.Dans cette optique, il a annoncé avoir demandé au ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, de préciser l'idée d'Ankara concernant les pays garants pour régler le conflit israélo-palestinien.La Turquie avait récemment avancé l'idée que les pays qui ont une influence sur les parties au conflit devraient devenir garants pour la Palestine et Israël. Selon M.Fidan, ces garants pourraient se mettre d'accord sur certaines recommandations des parties et se porter responsables de la réalisation des ententes lorsqu’elles auront été conclues.M.Lavrov a dénoncé l’ingérence des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien, susceptible d’aggraver la situation.Une action d'ensemble pour résoudre le conflitN'accordant aucune chance aux actions unilatérales, M.Lavrov pense que seuls des efforts collectifs peuvent résoudre le conflit israélo-palestinien. Selon lui, ces efforts conjoints doivent utiliser le potentiel des pays de la région, de l'Union européenne et, probablement, des États-Unis.Crise au Moyen-OrientDepuis le 7 octobre, il y a eu un regain de tensions entre Israël et le Hamas, suite à une attaque massive de roquettes depuis la bande de Gaza. Tsahal a répliqué en bloquant l’approvisionnement en électricité, eau, vivres, combustible et carburant de l'enclave et en procédant à des frappes aériennes. Une opération terrestre israélienne contre la bande de Gaza est en préparation, selon l’armée israélienne.Plusieurs États, dont des pays africains comme l'Algérie et la Tunisie, ont commencé à acheminer de l'aide humanitaire en direction de la bande de Gaza. Les hostilités et le blocus ont déjà causé la mort de milliers de personnes ainsi que de gros dégâts matériels.

