Ce pays du Maghreb annonce l'envoi d'aide humanitaire à Gaza

Sur fond de crise humanitaire due à l'escalade dans le conflit israélo-palestinien, l’armée de l’air algérienne a acheminé de l’aide humanitaire au peuple... 22.10.2023, Sputnik Afrique

L’Armée de l’air algérienne a acheminé de l’aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza à la base aérienne de Boufarik, la plus grande du pays située à 35 km d’Alger, a annoncé le 21 octobre par le ministère algérien de la Défense.Selon le journal Algerian Post, des volontaires du Croissant Rouge ont chargé l’aide dans des avions militaires dans la nuit du 21 au 22 octobre à la base de Boufarik.Alger a décidé d'envoyer une aide humanitaire à l'aéroport égyptien d'Al-Arish pour l'amener dans la bande de Gaza via le point de passage de Rafah, par un pont aérien composé de plusieurs avions des forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), selon la présidence algérienne.Selon le communiqué, cette aide est constituée de nourriture, de fournitures médicales, de vêtements et de tentes.Des aides déjà à GazaCe 22 octobre, des camions transportant des aides humanitaires ont traversé le territoire égyptien par le poste de contrôle de Rafah, le seul installé à la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza. Un correspondant de Sputnik avait précédemment annoncé qu’environ 200 camions d’aide humanitaire s’étaient accumulés à la frontière.Précédemment, Israël s'était opposé à la fourniture d'aide à Gaza et avait demandé que tous les étrangers quittent ce territoire. L'Égypte avait alors décidé de n'autoriser l’accès à son territoire à aucun étranger fuyant le conflit. Intensification des tensions palestino-israéliennesLes tensions palestino-israéliennes se sont accentuées le 7 octobre après que l’aile militaire du mouvement palestinien Hamas a lancé une attaque massive de 4.000 roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. Des prises d’otages ont également été réalisées par des combattants des Brigades Al-Qods, qui s'étaient infiltrés sur le territoire israélien. Tsahal a riposté par des frappes aériennes sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a, par la suite, mis en place un blocus de la bande de Gaza, suspendant tout approvisionnement en électricité, en eau, en vivres, en médicaments et en carburants. Une opération terrestre israélienne est en vue.Depuis cette montée des tensions palestino-israéliennes, de nombreux dégâts matériels et plusieurs milliers de victimes de part et d'autre ont déjà été recensés.

