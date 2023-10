En continu: les aéroports d'Alep et de Damas hors service après une frappe israélienne

Le Hezbollah entraîne le Liban dans une guerre avec Israël, a déclaré le porte-parole de Tsahal.

Cité par Times of Israel, Jonathan Conricus a noté qu'Israël est chaque jour soumis à de plus en plus d'attaques depuis le territoire libanais. Selon lui, les autorités de ce pays devraient se demander si elles sont prêtes à risquer de perdre leur souveraineté pour aider les "terroristes" dans la bande de Gaza.