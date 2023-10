https://fr.sputniknews.africa/20231022/un-char-de-tsahal-tire-par-erreur-sur-un-poste-frontiere-egyptien-1063008926.html

Un char de Tsahal tire par erreur sur un poste-frontière égyptien

Un char de Tsahal tire par erreur sur un poste-frontière égyptien

L’armée israélienne a reconnu avoir inopinément frappé un poste de contrôle égyptien situé sur à la frontière entre Israël, l’Égypte et la bande de Gaza. 22.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-22T21:33+0200

2023-10-22T21:33+0200

2023-10-22T21:33+0200

international

conflit israélo-palestinien

bande de gaza

israël

égypte

gardes-frontières

frontière

char

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103234/85/1032348519_0:394:5184:3310_1920x0_80_0_0_c024877e259efed651797ff1945f400e.jpg

Un char israélien a par erreur tiré sur les positions égyptiennes à côté du poste frontalier israélien de Kerem Shalom, a annoncé Tsahal le 22 octobre, avant de déplorer cet incident.Selon l’armée égyptienne, plusieurs garde-frontières ont été légèrement blessés par ce tir, sans préciser leur nombre.Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a plus tard ajouté qu’Israël avait contacté les garde-frontières égyptiens pour exprimer ses regrets "pour cette erreur opérationnelle".Le poste israélien de Kerem Shalom se trouve à quelques kilomètres du point de contrôle frontalier de Rafah. Le 22 octobre, un deuxième convoi comprenant 17 camions d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza via Rafah, le seul poste opérationnel à la frontière entre l’Égypte et l’enclave, rapportait un correspondant de Sputnik sur place.Aide humanitaire acheminée à GazaLe 21 octobre, les 20 premiers camions transportant des médicaments, de l'eau potable et de la nourriture étaient arrivés dans la bande de Gaza via le point de passage de Rafah.Les livraisons d’aide aux Palestiniens ont ainsi commencé 14 jours après le début de l’opération militaire de Tsahal contre le mouvement palestinien Hamas. Israël a lancé son opération en réponse à une frappe de roquettes massive, une attaque et la prise d’otages effectuées le même jour par des militants du Hamas dans le sud d'Israël. Plus tard, l'armée israélienne a annoncé un blocus total du territoire palestinien de la bande de Gaza.Selon les estimations de l'Onu, environ 100 camions d'aide humanitaire doivent y être expédiés tous les jours pour fournir une aide efficace aux Palestiniens de Gaza souffrant des bombardements d’Israël.

bande de gaza

israël

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, conflit israélo-palestinien, bande de gaza, israël, égypte, gardes-frontières, frontière, char