Pour Tsahal, "l'opération en cours à Gaza doit être la dernière"

L'opération militaire que l’armée israélienne mène dans la bande de Gaza devrait être la dernière et conduire à l’élimination du mouvement palestinien Hamas, a déclaré ce 22 octobre le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, au commandement de l'armée de l'air du pays.Selon le ministre de la Défense, l'ennemi subira encore des frappes aériennes plus précises et plus dévastatrices avant de rencontrer les troupes d'infanterie et les chars de l'armée israélienne.Opération terrestrePlus tôt, l'armée de l'air israélienne a fait part de sa stratégie. Selon le chef de l’armée de l’air, Tomer Bar, elle vise à épuiser les combattants du Hamas avant le lancement de l’opération terrestre dans l’enclave. Des milliers de missiles ont été tirés, selon lui. Recrudescence des tensions palestino-israéliennesLe 7 octobre, une nouvelle escalade a débuté après qu'Israël a été soumis à une attaque massive de 4.000 roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Dans le même temps, des combattants du Hamas ont infiltré les zones frontalières du sud de l'État hébreu.La réponse des forces de défense israéliennes ne s'est pas fait attendre. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, Tel Aviv a effectué des frappes aériennes contre des cibles, y compris civiles, dans la bande de Gaza. En outre, Israël a mis en place un blocus complet de Gaza, en suspendant les livraisons d'eau, de nourriture, d'électricité, de médicaments et de carburant. Cette escalade continue de causer de nombreux dégâts matériels et plusieurs milliers de victimes de part et d'autre ont déjà été recensés.Le conflit israélo-palestinien, qui porte sur les intérêts territoriaux des deux parties, est une source de tensions et de combats dans la région depuis de nombreuses décennies.

