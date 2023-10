Israël pourrait attaquer l’Iran si le Hezbollah libanais s’impliquait

https://fr.sputniknews.africa/20231022/israel-pourrait-attaquer-liran-si-le-hezbollah-libanais-simpliquait-1063006251.html

L’armée israélienne s’en prendra à l’Iran qui soutient le Hezbollah libanais, si ce dernier décide de faire la guerre aux côtés du Hamas, a mis en garde le... 22.10.2023, Sputnik Afrique

Si le mouvement libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran, rejoint le Hamas, Israël frappera l'Iran en riposte, a déclaré le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie, au journal Daily Mail. Des affrontements sporadiques entre l’armée israélienne et le Hezbollah, mouvement libanais islamiste, surviennent depuis le début de l’escalade dans la région, le 7 octobre.Tel Aviv "a un message très clair" pour ses ennemis, à savoir : "Nous allons nous attaquer aux dirigeants iraniens", poursuit-il.La participation du Hezbollah au conflit deviendrait "l’erreur de toute sa vie", a pour sa part estimé ce 22 octobre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Selon lui, une telle décision entraînerait des conséquences "impossibles à imaginer", tant pour les combattants que pour le Liban.Tensions israélo-libanaisesEn signe de solidarité avec les Palestiniens, le Hezbollah a tiré sur trois postes israéliens près des fermes de Chebaa, dans le nord-est du pays, dans la matinée du 8 octobre. Israël a mené des frappes aériennes en représailles contre les positions des combattants libanais.Le 9 octobre, la diplomatie libanaise a déclaré que le Hezbollah avait promis de ne pas mener d’opérations militaires contre Israël à moins qu’il ne commence à "persécuter" le Liban. En outre, Tsahal a déclaré avoir empêché un groupe de terroristes d'entrer sur leur sol depuis le pays du Cèdre. En conséquence, plusieurs personnes ont été tuées à l’aide de drones.Le 22 octobre, l’aviation israélienne a frappé une installation du Hezbollah avec laquelle ce dernier avait tiré des missiles antichar sur le nord d’Israël. En raison de la situation à la frontière, Israël a annoncé à plusieurs reprises l'évacuation des zones peuplées du nord du pays.Si les hostilités prennent une ampleur régionale, le système de défense aérienne israélien, le Dôme de fer, pourrait craquer, a estimé l’analyste du Center for Strategic and International Studies, Shaan Shaikh, auprès de Bloomberg.Escalade entre Israël et la PalestineLe conflit israélo-palestien, lié aux intérêts territoriaux des parties, reste une source de tensions et de combats dans la région depuis de nombreuses décennies. La décision de l'Onu, avec le rôle actif de l’Union soviétique, a déterminé en 1947 la création de deux États: Israël et la Palestine, mais seul celui d'Israël a été créé. Tel Aviv, tout en déclarant son accord avec le principe des deux États, n’a pas complètement libéré les territoires palestiniens.Après plusieurs conflits militaires, les hostilités ont repris après qu'Israël a subi une attaque de missiles sans précédent depuis la bande de Gaza dans la matinée du 7 octobre.Après des bombardements massifs, les combattants du Hamas sont entrés dans les zones frontalières du sud de l’État hébreu. La branche militaire du mouvement a annoncé mener l’opération Déluge d’Al-Aqsa.En réponse, Tsahal a lancé l’opération Épées de fer dans la bande de Gaza. Quelques jours après l’attaque, Tel Aviv a repris le contrôle de toutes les zones peuplées proches de la frontière avec l’enclave et a commencé à réaliser des frappes aériennes contre des cibles, y compris civiles, dans le secteur. En outre, Israël a annoncé un blocus complet de Gaza: l'approvisionnement en eau, nourriture, électricité, médicaments et carburant a été suspendu.Moscou a appelé les parties à cesser les hostilités. Selon Vladimir Poutine, la résolution de la crise au Moyen-Orient n'est possible que sur la base de la formule des "deux États" approuvée par le Conseil de sécurité de l'Onu, qui prévoit la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec sa capitale à Jérusalem-Est.Le même appel à un cessez-le-feu a été prononcé par de nombreux dirigeants mondiaux lors du Sommet de la paix qui s'est tenu le 21 octobre au Caire.

