Quel coût économique aura un éventuel conflit Iran-Israël? Bloomberg croit avoir la réponse

Si la guerre s’étend au Moyen-Orient, elle pourrait faire basculer l’économie globale dans la récession, estime Bloomberg. La région est en effet un... 16.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-16T16:38+0200

2023-10-16T16:38+0200

2023-10-16T16:40+0200

Le conflit entre Israël et le Hamas, qui a éclaté la semaine dernière, pourrait potentiellement perturber l’économie mondiale, et même la faire basculer dans la récession si davantage de pays y étaient entraînés, a estimé Bloomberg cette semaine.L’économie mondiale tomberait en récession et les prix du pétrole monteraient en flèche si l’Iran s’impliquait dans ce conflit. Les analystes de Bloomberg Economics envisagent trois scénarios potentiels. Premièrement, si Israël s'engage dans un conflit direct avec l’Iran, fournisseur d’armes et d’argent du Hamas, les prix du pétrole pourraient grimper et la croissance mondiale chuter à 1,7%. Cette récession enlèverait environ 1.000 milliards de dollars à la production globale.Selon un autre scénario, les hostilités restent largement confinées à Israël et aux territoires palestiniens. Selon un troisième, le conflit enflamme les pays voisins comme le Liban et la Syrie, qui abritent de puissantes milices soutenues par Téhéran. Cela donnerait une guerre par procuration entre Israël et l’Iran.150 dollars le baril?Alors que les trois scénarios sont susceptibles de provoquer une hausse des prix du pétrole, une augmentation de l’inflation et un ralentissement de la croissance économique mondiale, une guerre à grande échelle entre l’Iran et Israël causerait le plus de dégâts, estiment les analystes.Dans ce dernier cas, les prix du pétrole pourraient atteindre 150 dollars le baril. L’inflation mondiale devrait atteindre 6,7% par rapport à la prévision actuelle du FMI qui est de 5,8% pour 2024. La croissance mondiale devrait diminuer de 1% par rapport aux prévisions actuelles pour l'année prochaine, à 1,7%. Ce serait le pire indice depuis 1982 et, en termes monétaires, coûterait à l’économie mondiale environ 1.000 milliards de dollars.Les hostilités de ce mois-ci entre le groupe militant palestinien Hamas, qui contrôle Gaza, et l'armée israélienne, ont déjà provoqué une flambée des prix mondiaux du pétrole. Les contrats à terme de référence internationale sur le brut Brent pour livraison en décembre ont clôturé vendredi à 90,8 dollars le baril, contre environ 84 dollars le baril une semaine auparavant."Les capacités de production inutilisées de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pourraient ne pas sauver la situation si l'Iran décide de fermer le détroit d'Ormuz, par lequel passe un cinquième des approvisionnements quotidiens en pétrole de la planète", préviennent les analystes.Bloomberg note cependant qu’un conflit direct entre l’Iran et Israël reste "un scénario peu probable".

