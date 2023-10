https://fr.sputniknews.africa/20231015/quelles-consequences-si-liran-se-mele-du-conflit-au-moyen-orient-avis-dun-chercheur-libanais-1062826470.html

Quelles conséquences si l’Iran se mêle du conflit au Moyen-Orient? Avis d’un chercheur libanais

Israël pourrait intervenir au sol dans la bande de Gaza malgré les menaces iraniennes de s’impliquer dans ce conflit, a estimé à Sputnik Imad Salamey... 15.10.2023, Sputnik Afrique

L’avertissement de Téhéran contre une intervention terrestre d’Israël à Gaza ne pourrait guère arrêter les autorités israéliennes, ce qui risque de provoquer un conflit d’une plus grande ampleur, a affirmé auprès de Sputnik Imad Salamey, professeur agrégé de sciences politiques et de relations internationales à l'Université libanaise américaine.Toutefois, pour le professeur Salamey, Israël devrait faire face à une grande défaite s’il ne lançait pas son offensive au sol. Quelle que soit la menace iranienne, "je crois qu’Israël va intervenir maintenant –et les menaces iraniennes ont suscité de nombreuses précautions et des calculs différents de la part d’Israël", a-t-il prévenu.Ligne rouge tracée par l’IranL’Iran ne pourra pas faire comme si de rien n’était et devra riposter si Israël intervient militairement et tente de démanteler les capacités militaires du Hamas, a continué le professeur, rappelant qu’il ne pouvait pas prédire les détails de cette réaction qui dépendra de l’impact de l’offensive terrestre.Pourtant l’Iran ne ripostera pas nécessairement immédiatement.Le 14 octobre, le chef de la diplomatie iranienne a annoncé à Beyrouth que l’Iran avait tracé ses lignes rouges dans le conflit israélo-palestinien, relatait le média américain en ligne Axios. Cette déclaration a été faite lors d’une rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, avec le coordinateur spécial de l'Onu pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, avaient indiqué au média des sources diplomatiques. Téhéran a tenu à faire cet avertissement à Israël dans le but d’éviter que le conflit ne se transforme en guerre régionale; l’Iran, souhaitant la libération des civils retenus en otage par le Hamas à Gaza, selon Hossein Amir-Abdollahian.

