En continu: l'Iran considère l'éventuelle opération terrestre contre Gaza comme une "ligne rouge"

Paris indique apporter "du renseignement" à Israël.

"Le renseignement fourni l'est dans le cadre du partenariat habituel entre nos deux pays", a indiqué le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans un entretien pour les journaux du groupe Ebra publié dimanche soir.

"Nous avons malheureusement une longue expérience en matière de lutte antiterroriste et nos services de renseignements disposent de moyens et de capteurs particulièrement performants", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.