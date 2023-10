https://fr.sputniknews.africa/20231016/aboiements-guerriers-un-politique-francais-sen-prend-a-ursula-von-der-leyen-a-cause-disrael-1062838257.html

"Aboiements guerriers": un politique français s’en prend à Ursula von der Leyen à cause d’Israël

"Aboiements guerriers": un politique français s’en prend à Ursula von der Leyen à cause d’Israël

Le leader du parti français Les Patriotes s’en est pris à la présidente de la Commission européenne pour ses propos sur la crise au Proche-Orient. Des... 16.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-16T11:47+0200

2023-10-16T11:47+0200

2023-10-16T11:47+0200

florian philippot

ursula von der leyen

israël

bande de gaza

conflit israélo-palestinien

hamas

escalade des tensions entre israël et palestine – mai 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0a/1062676783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_340bf566d4f4ebf1c352ebe622eacfb3.jpg

Le président du parti français Les Patriotes, Florian Philippot, s’est attaqué à Ursula von der Leyen après ses déclarations faites en Israël sur le conflit au Proche-Orient.Il a également déploré que la France n’a "plus aucune voix dans le monde".Mme von der Leyen a déclaré vendredi 13 octobre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que l’Europe se tenait "aux côtés d’Israël" qui avait "le droit de se défendre" face aux "atrocités commises par le Hamas".Selon elle, l’attaque du Hamas était "la plus abominable contre les Juifs depuis l’Holocauste"."Je sais que la réaction d’Israël montrera qu’il s’agit d’une démocratie", a-t-elle affirmé alors que l’État hébreu pilonne sans relâche le territoire palestinien.La flambée du conflit israélo-palestinienIsraël a subi le 7 octobre, depuis la bande de Gaza, une attaque à la roquette d'une ampleur sans précédent, dans le cadre de l'opération Déluge d'Al-Aqsa annoncée par les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas. Des combattants du mouvement ont pénétré en Israël par le sud.En réponse, l’armée israélienne a lancé l’opération Épées de fer dans la bande de Gaza. Quelques jours plus tard, Tsahal a repris le contrôle de toutes les colonies juives proches de la frontière avec Gaza et a lancé des frappes aériennes sur des cibles, notamment civiles, dans l’enclave. Israël a également annoncé un blocus complet de la bande de Gaza: il a ainsi suspendu son approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Les bombardements ont déjà fait plus de 2.700 morts, d'après un récent bilan du ministère palestinien de la Santé.Israël fait état de 1.400 morts et de près de 200 personnes prises en otage.

israël

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

florian philippot, ursula von der leyen, israël, bande de gaza, conflit israélo-palestinien, hamas, escalade des tensions entre israël et palestine – mai 2021