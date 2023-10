https://fr.sputniknews.africa/20231016/poutine-sest-entretenu-avec-netanyahou-sur-lescalade-au-moyen-orient-1062854082.html

Poutine s'est entretenu avec Netanyahou sur l'escalade au Moyen-Orient

Le Président russe a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a annoncé le Kremlin ce lundi 16 octobre. 16.10.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances aux proches des personnes ayant trouvé la mort dans l'agression du Hamas contre Israël, indique le Kremlin dans un communiqué diffusé suite à un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou.Le dirigeant russe a également exposé à son interlocuteur les moments clés de ses entretiens avec les leaders égyptien, iranien, syrien et palestinien.Le 7 octobre, les combattants du mouvement palestinien Hamas ont lancé une attaque sans précédent sur l'Etat hébreu qui a fait plus de 1.200 victimes, parmi lesquelles figurent des dizaines de ressortissants étrangers, dont des Russes.En représailles, les forces armées israéliennes ont imposé un blocus sur la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et mènent d'intenses frappes aériennes sur la zone. Le nombre de victimes côté palestinien a dépassé les 2.000 personnes. Selon diverses sources, le Hamas pourrait détenir en otage jusqu'à 150 Israéliens. Le ministère russe des Affaires étrangères appellent les parties en conflit à cesser les hostilités.

