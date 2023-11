https://fr.sputniknews.africa/20231106/ces-sept-pays-africains-attirent-le-plus-dinvestissements-dans-loutsourcing-1063358815.html

Ces sept pays africains attirent le plus d’investissements dans l’outsourcing

Sept États africains se retrouvent parmi les 78 pays qui attirent le plus d’investissements dans l’outsourcing (l’externalisation de certains services dans des pays plus avantageux), selon une liste rédigée par le cabinet américain de conseil en stratégie Kearney dans l’édition 2023 du Global Services Location Index (GSLI).L’Égypte se positionne ainsi à la première place à l’échelle du continent africain (la 23e mondiale), perdant huit places par rapport à l’année 2021. Une telle chute s’est produite "principalement en raison de son manque d’orientation numérique".Une amélioration de la position du MarocElle est suivie par le Maroc, qui occupe la 28e position au niveau international. Le Royaume a ainsi effectué un bond de 12 places par rapport à 2021. Cette amélioration le place parmi les sept pays qui ont enregistré la meilleure progression dans l'indice, aux côtés de grandes économies mondiales telles que Singapour et le Canada.La troisième place est occupée par Maurice, qui se classe 32e à l’échelle mondiale (27e en 2021).Le Kenya et le Ghana se classent respectivement 4e (41e mondial; 35e en 2021) et 5e (45e mondial; 43e en 2021).En outre, la 6e place est occupée par l’Afrique du Sud, qui est 59e au niveau international (57e en 2021).L’Algérie clôture ce top 7 africain, se positionnant 71e à l’échelle mondiale.Pour établir ce classement, le GSLI a évalué les pays sur la base de 52 critères répartis en quatre indicateurs clés: l’attrait financier, l’expertise en main-d’œuvre, l’environnement des affaires et la connectivité numérique.

