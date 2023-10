https://fr.sputniknews.africa/20231030/ces-10-pays-dafrique-aux-meilleurs-ecosystemes-de-startups-en-2023-1063206744.html

Ces 10 pays d’Afrique aux meilleurs écosystèmes de startups en 2023

L'Afrique du Sud, Maurice et le Kenya disposent des écosystèmes les plus propices aux startups en Afrique en 2023, selon le rapport Global Startup Ecosystem... 30.10.2023

Grâce au milieu favorable au développement des startups au Cap et à Johannesburg, l’Afrique du Sud se voit en tête du classement africain des meilleurs écosystèmes de startups, indique le rapport Global Startup Ecosystem Index du centre de recherche StartupBlink.Maurice, deuxième en Afrique, a montré la dynamique positive la plus forte parmi les 100 premiers pays du monde. Elle a bondi de 10 places en un an pour se classer au 61e rang mondial. De même que le Sénégal qui se retrouve cette année huitième sur le continent et 82e mondial, détaille le document.Ces deux pays derniers sont relativement nouveaux dans la notation, Maurice l’ayant rejoint en 2021 et le Sénégal en 2022, tous les deux ayant montré une constante amélioration de leur écosystème de startups.Le classement africain se présente comme suit1. Afrique du Sud, 53e mondial avec un score total de 3,002 points (recul de quatre places dans le classement mondial par rapport à 2022)L’écosystème des startups sud-africaines est l’un des plus prometteurs du continent. Le Cap et Johannesburg présentent une scène de startups dynamique guidée par le secteur privé. Le Cap, en particulier, est devenu un pôle technologique et a attiré des investissements étrangers directs ainsi que des travailleurs talentueux de tout le pays. C’est également le hub des nomades numériques le plus populaire d’Afrique.2. Maurice, 61e mondial avec un score de 2,098 points (+10 places par rapport à 2022)Avec un écosystème de startups petit mais sain et grâce à une communauté soudée de freelanceurs et d’entrepreneurs, ce pays dispose d’une infrastructure bien développée qui sert de base solide pour les nouvelles entreprises.3. Kenya, 62e mondial avec un score de 1,969 point (pareil qu’en 2022)L’une des économies les plus avancées d’Afrique est devenue un pôle technologique innovant, notamment pour les solutions de paiement mobile.4. Nigeria, 64e mondial avec un score de 1,941 point (-3 places par rapport à 2022)Avec un marché de consommation massive, le Nigeria est devenu l’un des principaux pôles de startups en Afrique. Le pays est dans le top-5 du classement des licornes d'Afrique, avec des sociétés telles que Flutterwave et OPay en expansion rapide.5. Égypte, 67e mondial avec un score de 1,638 point (-2 places par rapport à 2022)L'écosystème des startups égyptiennes est l'un des plus solides d'Afrique du Nord, dominé par sa capitale, Le Caire. Elle représente un grand potentiel, compte tenu de la taille du marché égyptien et de sa population de plus de 110 millions d’habitants.6. Ghana, 77e mondial avec un score de 0,725 point (+5 places par rapport à 2022)L'écosystème des startups du Ghana est en constante évolution et reçoit des investissements directs étrangers.7. Cap-Vert, 78e mondial, avec 0,715 point (+2 places par rapport à 2022)Une nouvelle communauté dynamique d'entrepreneurs locaux s'est formée sur l'île et génère des innovations de haute qualité avec le potentiel de se développer à l'échelle régionale et mondiale. De plus, le programme de travail à distance du Cap-Vert permet aux nomades numériques de rester dans le pays pendant six mois avec une possibilité de prolongation de six mois supplémentaires.8. Sénégal, 82e mondial, 0,627 point (+10 places par rapport à 2022)Le Sénégal devient de plus en plus populaire auprès des entrepreneurs et des investisseurs souhaitant faire des affaires en Afrique de l’Ouest. Cela est dû à son climat des affaires favorable et à ses institutions solides. Le port de Dakar, l'un des plus grands de la région, permet un accès rapide aux marchés européens et nord-américains.9. Namibie, 88e mondial, avec 0,621 point (+3 places par rapport à 2022)L’écosystème des startups namibiennes offre aux entrepreneurs locaux un environnement sûr et stable qui favorise l'entrepreneuriat et l'innovation dans la région. Les principaux défis concernent le manque d’infrastructures, de lourdes exigences bureaucratiques et administratives et un faible niveau de financement des startups.10. Tunisie, 91e mondial, 0,561 point (-8 places par rapport à 2022)L'écosystème tunisien des startups en est encore à la première phase de son développement. Cependant, le gouvernement tunisien, conscient de l'importance de créer des hubs de startups, a mis en place une structure de soutien, Startup Tunisie.Parmi les baisses les plus notables dans le classement de 51 à 100 pays, il faut citer la chute du Maroc, 11e d’Afrique, de 14 positions pour devenir 93e mondial, après un essor de 16 places en 2022. Le Rwanda, 12e sur le continent, suit le Maroc avec une perte de 11 positions, au 95e rang mondial, enregistrant une régression de 30 places depuis 2020 et sortant ainsi du top-10 Afrique.L'Ouganda, 13e d’Afrique, est le seul pays à revenir dans la notation, après un an d’absence, au 96e rang mondial.Score de Global Startup Ecosystem IndexLe score établi par Global Startup Ecosystem Index, tient compte des réalisations des pays en matière de financement, de nombre de transactions et de progrès spécifiques dans certains secteurs, rendant ce pays attractif pour des entrepreneurs et des investisseurs.Selon la dernière version de la plateforme Startup Ranking, le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte font partie du top-25 mondial des pays investissant le plus dans les startups. À la 17e place du classement international, le Nigeria était en tête de la notation africaine des pays comptant le plus de startups, avec notamment 803 entreprises innovantes recensées.

