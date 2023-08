https://fr.sputniknews.africa/20230828/les-licornes-de-ces-pays-africains-ont-attire-le-plus-de-financement-cette-annee-1061683968.html

Les licornes de ces pays africains ont attiré le plus de financement cette année

Les licornes de ces pays africains ont attiré le plus de financement cette année

Les start-ups kenyanes dominent le financement africain, avec 520 millions de dollars levés au premier semestre 2023, d’après le rapport de Briter Bridges... 28.08.2023, Sputnik Afrique

Au premier semestre 2023, les start-ups au Kenya ont reçu davantage de financement en fonds propres de la part d'investisseurs que par le passé, soit 520 millions de dollars, selon les données publiées par Briter Bridges. Ensuite viennent l'Égypte avec 510 millions de dollars, l'Afrique du Sud (400 millions de dollars) et le Rwanda (330 millions de dollars).Les secteurs les plus demandés sont la FinTech, les technologies climatiques, la logistique.Le Nigeria se classe au cinquième rang (280 millions de dollars) par le volume d’investissement. Par contre, le pays est en tête du nombre de transactions sur le continent avec 101. Le Kenya a conclu plus de 80 transactions jusqu'à présent, suivi de l'Afrique du Sud (60), du Ghana (35) et de l'Égypte (15).D’autres pays ont montré des résultats positifs, malgré le ralentissement économique: il s’agit du Ghana, du Sénégal, du Maroc, de l’Ouganda et de la Tunisie.Tendance à la baisseLes six premiers mois de 2023 ont été difficiles pour les licornes cherchant à lever des fonds, note le rapport. Ainsi, le financement des start-ups sur le continent a connu une baisse à 1 milliard de dollars au cours du premier semestre 2023, contre 1,5 milliard au second semestre 2022 et 1,8 milliard au premier semestre 2022.Les investisseurs ont déplacé leur attention des start-ups en phase de croissance vers les start-ups en phase de développement et de démarrage, constate Briter Bridges.Au total, à la fin du premier semestre 2023, "l'injection de capitaux dans les start-ups africaines a franchi une étape impressionnante, dépassant la barre des 20 milliards de dollars sur une période de 15 ans", selon le rapport.

