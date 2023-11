https://fr.sputniknews.africa/20231105/les-habitants-de-ces-sept-pays-dafrique-divorcent-le-plus--1063343783.html

Les habitants de ces sept pays d’Afrique divorcent le plus

Les habitants de ces sept pays d'Afrique divorcent le plus

Les États du continent africain possédant le taux de divortialité le plus élevé sont la Libye, l’Égypte et la République de Maurice. C’est ce qui ressort de la... 05.11.2023, Sputnik Afrique

La Libye, l’Égypte et la République de Maurice sont dans le top 3 des pays africains où le taux de divorce est le plus élevé sur le continent, selon un classement établi par le site américain Wisevoter.Ainsi, le nombre total de divorces en Libye est 2,5 pour 1.000 personnes, mettant le pays à la 18e place à l’échelle mondiale. Tandis que le taux de divorce en Égypte et en République de Maurice est respectivement de 2,2 (23e mondial) et de 1,7 (50e mondial).Elles sont suivies de l’Algérie (53e au niveau mondial), dont le taux de divortialité est de 1,6.Viennent ensuite les Seychelles (65e mondial) et le Soudan avec un niveau de divorce de 1,5 pour les deux États.L’Afrique du Sud clôt ce classement, disposant du taux le plus faible sur le continent africain - 0,6, ce qui la met à la 109e position à l’échelle mondiale.Les perturbations familiales sont courantes dans toutes les régions du monde, y compris en Afrique. Le continent est souvent loué pour ses liens familiaux forts et ses valeurs communes, mais il subit actuellement une transformation de son paysage conjugal, note Business Insider Africa.Qui est en tête à l’échelle mondiale?Quant au niveau mondial, ce sont les Maldives qui se retrouvent en tête du classement avec un taux de divorce de 5,5. Elles sont suivies de l’île de Guam avec 4,3 et de la Russie, où ce niveau représente 3,9.

