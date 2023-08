https://fr.sputniknews.africa/20230803/ces-quatre-pays-dafrique-sont-au-top-25-des-marines-les-plus-puissantes-au-monde-1061052868.html

Ces quatre pays d’Afrique sont au top-25 des marines les plus puissantes au monde

Ces quatre pays d’Afrique sont au top-25 des marines les plus puissantes au monde

Le classement mondial des meilleures Marines, publié sur le site Wisevoter, classe 144 puissances navales. Quatre pays d'Afrique -à savoir l'Égypte, l'Algérie... 03.08.2023

L’Égypte, l’Algérie, le Nigeria et le Maroc sont dans le top-25 des puissances navales qui possèdent le plus de navires et de sous-marins au monde, selon un classement établi par le site américain Wisevoter.C’est l’Égypte qui arrive première des pays africains, 13e au niveau mondial, disposant de presque 250 navires militaires et de 8 sous-marins.Il est suivi de l’Algérie avec plus de 200 navires et 6 sous-marins, opérant le long de sa côte qui s’étend sur près de 2.200 km.Viennent ensuite le Nigeria et le Maroc avec respectivement 163 et 121 bâtiments de guerre.Le Cameroun clôt le classement avec une flotte militaire de 60 navires.Voici le top-5 des Marines africaines:Qui est en tête au niveau mondial?Le classement mondial comprend au total 144 flottes , menées par la Chine, la Russie, la Corée du Nord et les États-Unis.C’est la Chine qui est sur la plus haute marche du podium avec 730 bâtiments de guerre. Plus grand État asiatique, il a largement investi pour moderniser sa flotte ces dernières années. La Marine chinoise peut se vanter d’une diversité de navires et de sous-marins, incluant des porte-avions, des destroyers et des frégates.La Russie se classe deuxième avec 598 navires militaires et 49 sous-marins, suivie de près par la Corée du Nord avec 519 unités et 71 sous-marins. Les États-Unis arrivent en quatrième position avec une flotte de 484 bâtiments de guerre.Le rapport remarque la grande diversité des flottes des différents pays en matière de taille, de technologie et d’objectifs opérationnels. Bien que les pays d’Afrique ne possèdent pas de navires de guerre très célèbres, leurs Marines jouent un rôle crucial dans la protection des intérêts maritimes de ces pays confrontés à des menaces telles que la contrebande, la piraterie et la migration illégale.

