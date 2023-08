https://fr.sputniknews.africa/20230802/liranpresentedes-naviresdotesde-missiles-dune-portee-de-600-km-1061012615.html

L'Iran présente des navires dotés de missiles d'une portée de 600 km

L'Iran présente des navires dotés de missiles d'une portée de 600 km

Être capable d'assurer la défense et la sécurité de son territoire, c'est à cela que s'attelle la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique... 02.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-02T17:23+0200

2023-08-02T17:23+0200

2023-08-02T17:23+0200

asie

iran

navires

missiles

corps des gardiens de la révolution islamique (cgri)

exercices navals

golfe persique

îles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI, unités d'élite des forces armées du pays) a dévoilé des navires équipés de missiles d'une portée de 600 km lors d'un exercice lancé ce 2 août près des îles d'Abou Moussa et Grande et Petite Tunb, dans le golfe Persique, a annoncé l'agence de presse iranienne Tasnim.La puissance de la marine en actionSelon le CGRI, cité par l'agence, l'objectif de cet exercice naval, nommé d'après le défunt général du CGRI Eshaq Dara, est de "montrer la puissance de la marine du CGRI ainsi que sa préparation au combat et à la défense pour protéger la sécurité du golfe Persique et les îles iraniennes".Différentes unités de la marine du CGRI, notamment les unités de combat, navales, aéroportées, de missiles, de drones, de réaction rapide et de guerre électronique, soutenues par la force aérospatiale du CGRI, s'exercent à une série de tactiques militaires dans le cadre de l'exercice.Hormis les navires équipés de missiles, les systèmes de missiles Fath et Qadir y ont été déployés.Le Fath, également connu sous le nom de Fath-360, est un nouveau missile tactique guidé par satellite présenté lors d'un défilé militaire en 2022. Il dispose d'une ogive de 150 kg et a une portée comprise entre 30 et 120 km. Le Qadir, également orthographié Qader ou Ghader, est un missile de croisière antinavire de défense côtière d'une portée de 330 km doté d’une ogive de 200 kg.La marine du CGRI a également utilisé des vedettes rapides lance-missiles atteignant une vitesse de 90 nœuds, des drones, des navires navals télécommandés dotés d'intelligence artificielle, des avions amphibies et des missiles balistiques navals à frappe de précision lors de l'exercice, précise Tasnim.Îles contestéesLes îles d’Abou Moussa, des Grande et Petite Tunb, ont une position stratégique à l’entrée du détroit d’Ormuz. Elles dont l’objet d’un litige territorial entre l’Iran et plusieurs pays arabes.L'Iran les considère comme ses propres îles ce qui est contesté par des pays du Conseil de coopération des États arabes du golfe Persique (CCG). Les protagonistes sont toujours à la recherche d'une solution pacifique. Le problème de la définition des frontières dans le golfe Persique et de l'appartenance territoriale des îles situées dans cette zone maritime s'est posé pour la première fois il y a un demi-siècle. Il a été soulevé à plusieurs reprises par l'Arabie saoudite.

asie

iran

golfe persique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

asie, iran, navires, missiles, corps des gardiens de la révolution islamique (cgri), exercices navals, golfe persique, îles