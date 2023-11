https://fr.sputniknews.africa/20231105/voici-les-cinq-meilleurs-parcs-safari-en-afrique-1063355512.html

Voici les cinq meilleurs parcs safari en Afrique

La Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud abritent les meilleurs parcs nationaux en Afrique pour faire un safari, indique une récente enquête du site... 05.11.2023, Sputnik Afrique

Les parcs nationaux du Serengeti en Tanzanie et de Mana Pools au Zimbabwe ainsi que la réserve animalière sud-africaine de Mala Mala ont été reconnus les meilleurs lieux en Afrique par les amateurs du safari, indique l’étude du site Safaribookings.com.L'enquête a fait l’analyse des témoignages de 1.363 touristes ayant expérimenté le safari originaires de 83 pays différents, ainsi que de 1.010 avis d’experts du secteur.1. Parc national du Serengeti, TanzanieLe parc national du Serengeti en Tanzanie est connu pour sa migration d'antilopes, de gnous et sa faune abondante. C'est un site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (l'UNESCO) comptant des milliers de lions, de léopards et de guépards sur une superficie de près de 15.000 kilomètres carrés.2. Parc national de Mana Pools, ZimbabweLe parc national de Mana Pools, dans le nord du Zimbabwe, est célèbre pour abriter les cinq grands animaux africains, notamment le buffle, l'éléphant, le léopard, le lion et le rhinocéros. C’est un site classé par L’UNESCO. Les safaris dans Mana Pools peuvent se faire à pied ou en canoë offrant des expériences uniques à ses visiteurs.3. Réserve animalière de Mala Mala, Afrique du SudLa réserve privée indépendante de Mala Mala en Afrique du Sud est un endroit de safari luxueux qui a ouvert en 1927. Elle accueille une grande variété d’animaux qui se déplacent librement. L’accès au site est exclusivement réservé à ses visiteurs qui ont l'occasion d'observer l'incroyable faune avec un accent particulier sur les léopards.4. Delta de l'Okavango, BotswanaLe delta de l'Okvango, une célèbre réserve du Botswana, possède des marais permanents et des plaines inondées. L'UNESCO le répertorie comme un habitat d'espèces menacées telles comme le guépard, le rhinocéros blanc et le noir, le lycaon africain et les lions.5. Parc national du Bas Zambèze, ZambieLe parc national du Bas-Zambèze est un grand parc naturel au Zambie, situé près du fleuve Zambèze et du parc voisin de Mana Pools, au Zimbabwe. Créé en 1983, il s'étend sur 4.092 kilomètres carrés et abrite une faune diversifiée, à savoir des buffles, des éléphants, des lions et des léopards.

