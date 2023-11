https://fr.sputniknews.africa/20231102/voici-les-cinq-raisons-de-la-disparition-rapide-des-girafes-1063267708.html

Voici les cinq raisons de la disparition rapide des girafes

Voici les cinq raisons de la disparition rapide des girafes

La population de girafes a diminué de 40% sur les trente dernières années. Le braconnage, les changements climatiques ou la déforestation sont parmi les... 02.11.2023

L’un des animaux les plus emblématiques d’Afrique est en péril. Les populations de girafes ont fondu ces dernières décennies et on ne dénombre plus que 70.000 spécimens adultes à l’état sauvage dans le monde. Cinq grandes raisons peuvent expliquer ce déclin, selon une étude publiée dans la revue Global Change Biology.Les girafes sont d’abord victimes d’une détérioration de leur habitat. Elles ont en effet besoin de vastes zones de savane avec de nombreux buissons et arbres indigènes pour se nourrir. Mais l’agriculture ou l’expansion des zones d’établissements humains menacent cet écosystème. Même si certains pasteurs traditionnels comme les Massaï de Tanzanie tentent de cohabiter harmonieusement avec les mammifères au long cou.Le braconnage continue également de faire des ravages chez les populations de girafes. La viande des mammifères est par exemple revendue sur certains marchés. Des lois existent pour contrer cette chasse illégale, mais sont parfois insuffisamment appliquées.Changements climatiques et écologiquesLes changements climatiques peuvent aussi avoir un impact sur la population des girafes. Lesquelles sont en effet affectées par l’augmentation des précipitations saisonnières, qui augmentent les risques de maladies et diminuent la qualité de la nourriture.Dans le même ordre d’idée, les changements écologiques dus à l’homme, comme la déforestation, l’activité minière ou le pompage des eaux souterraines sont susceptibles de perturber les modes de vies des animaux.Enfin, il existe un manque de connaissance et de sensibilisation sur la conservation des girafes. Ces animaux sont souvent "négligés et sous-représentés dans la recherche, le financement et les politiques sur la faune", souligne le chercheur.L’impact du changement climatique sur la disparition de la faune en Afrique a déjà été souligné à plusieurs reprises. Les éléphants du Kenya sont désormais plus menacés par la sécheresse que par les braconniers, avait ainsi souligné récemment Najib Balala, secrétaire du Cabinet kényan chargé du tourisme.

