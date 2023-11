https://fr.sputniknews.africa/20231105/ces-pays-dafrique-en-passe-de-devenir-des-acteurs-cles-des-exportations-alimentaires-1063353112.html

Ces pays d’Afrique en passe de devenir des acteurs clés des exportations alimentaires

Ces pays d’Afrique en passe de devenir des acteurs clés des exportations alimentaires

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie améliorent leur position sur le marché de l’exportation de denrées alimentaires, selon International Supermarket News. Les... 05.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-05T19:24+0100

2023-11-05T19:24+0100

2023-11-05T19:24+0100

maghreb

algérie

tunisie

maroc

agroalimentaire

exportations

agriculture

économie

produits alimentaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/20231/44/202314458_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2620050309abff2a56d04f6b1bd1fa83.jpg

Les industries agroalimentaires algérienne, marocaine et tunisienne connaissent une profonde transformation, poussant ces pays au niveau des acteurs majeurs du commerce des produits agricoles, affirme la plateforme International Supermarket News dans un rapport.L’Algérie a investi massivement dans la modernisation du secteur agricole, a encouragé les pratiques durables et a soutenu les petites exploitations. Résultat: une hausse des rendements et l’élargissement de la gamme de produits agricoles. De plus, Alger a mis en place l’irrigation au goutte-à-goutte et des techniques permettant d'économiser l'eau. Grâce à ces solutions, le pays peut mieux faire face à la pénurie de l’eau et a pu augmenter sa production agricole.Le Maroc a choisi de renforcer la compétitivité de son secteur agricole en adoptant le plan "Maroc Vert" focalisé sur l'agriculture durable, l'irrigation et le développement des chaînes de valeur. Ainsi, le Royaume a misé sur les zones agro-industrielles orientées vers la production de cultures à haute valeur ajoutée et à leur exportation. En conséquence, les exportations de fruits et légumes ont connu une forte croissance.De son côté, la Tunisie a également amorcé des mesures pour améliorer la productivité de l’agriculture et a mis en œuvre des pratiques durables. Le gouvernement a attiré des investissements dans la production d'huile d'olive, de vin et de dattes. Le pays peut se féliciter de la qualité de ce premier produit, très apprécié sur les marchés internationaux.Réussir le pari de mettre fin à l’insécurité alimentaire en AfriqueEn septembre, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD) a déclaré que l’insécurité alimentaire sur le continent devrait être surmontée d’ici 5 ans. Ceci deviendra possible grâce aux efforts déployés par les pays africains pour s’approvisionner en denrées alimentaires et aux programmes développés par la Banque.En guise d’exemple M.Adesina a cité la création de zones de transformation agro-industrielle spéciales, qui permettent aux entreprises alimentaires et agroalimentaires de s'implanter dans les zones rurales.Le responsable a entre autres évoqué le financement prévu par le FMI à hauteur de 100 milliards de dollars qui doivent aller aux pays vulnérables via les banques multilatérales de développement.

maghreb

algérie

tunisie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, tunisie, maroc, agroalimentaire, exportations, agriculture, économie, produits alimentaires