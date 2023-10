https://fr.sputniknews.africa/20231030/ce-pays-maghrebin-a-un-boom-exceptionnel-de-sa-recolte-dolives-selon-un-responsable-du-secteur-1063200206.html

Ce pays maghrébin a "un boom exceptionnel" de sa récolte d’olives, selon un responsable du secteur

Primée pour son huile d'olive à l'international, l'Algérie a le vent en poupe dans ce domaine. Pour la saison 2022-2023, la récolte a augmenté de deux fois

L’Algérie, dont l’huile d’olive gagne les marchés internationaux, a connu une hausse sans précédent de sa récolte d’olives en 2023. C’est ce qui ressort des déclarations du président de la Commission nationale de l’huile d’olive, cité par Algérie 360.D’après le média, le volume de la récolte pour la saison agricole 2022-2023 a atteint un total de 349.000 quintaux, dont 323.260 sont destinés à la production d’huile d’olive.Cette quantité dépasse largement la production annuelle habituelle de 130.000 tonnes. De plus, cela est rendu possible par l’expansion de la culture des oliviers dans le nord du pays et par l’intérêt croissant des investisseurs pour les régions désertiques, comme c’est le cas de Guelma, M’sila et El Oued.Pour soutenir le mouvement, la Commission de l’huile d’olive a conclu plusieurs accords d’investissement. De plus, les producteurs ont de leur côté bénéficié de formations réalisées par des experts tunisiens.Le média note que l’objectif est d’améliorer la qualité et la quantité de l’huile d’olive, en la conformant aux normes internationales.Reconnue lors de concours internationauxL’Algérie est l’un des principaux pays producteurs d’huile d’olive. Plus de 500.000 hectares de terres agricoles y sont réservés aux oliviers.Fabriqué auparavant dans la région de Kabylie, ce produit s’est étendu à des zones semi-désertiques et désertiques, transformant ces terrains en luxuriantes oliveraies, rapporte le média algérien.Deux marques d’huile d’olive algérienne ont été primées cette année lors de concours internationaux en Grèce, en Suisse, en Norvège, et au Japon, d’après le média ObservAlgérie. Il s’agit des marques Baghlia et Dahbia.À la mi-mai, les médias ont annoncé que l’huile d’olive d’un autre pays du Maghreb, la Tunisie, avait, pour la première fois, intégré le top 10 mondial, faisant de ce pays l’invité d’honneur au salon Expoliva 2023 en Espagne.

