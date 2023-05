https://fr.sputniknews.africa/20230513/ce-produit-tunisien-au-top-10-mondial-pour-la-premiere-fois-1059237207.html

Ce produit tunisien au top 10 mondial pour la première fois

S’accaparant 514 médailles de 2021 à 2022, l’huile d’olive tunisienne a fait son entrée dans le Top 10 mondial, relate le site d’information La Presse de Tunisie.Ces succès ont permis à la Tunisie d’être l’invitée d’honneur à l’Expoliva 2023 qui se tient du 10 au 13 mai à Jaén, en Espagne. Cette foire est considérée comme le principal événement mondial pour la promotion et le développement du secteur de l’olive et de son huile, note le site.Dix médailles de plus en 2023Cette année, l’huile tunisienne a obtenu dix nouvelles médailles, dont six en or acquises le 11 avril au concours international d’huile d’olive JOOP au Japon, et neuf autres obtenues fin mars au concours international de l’huile d’olive NYIOOC à New York.Selon toujours le même média, la délégation tunisienne à la 21e édition d’Expoliva comprend les représentants de l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), du Centre technique de l'emballage et du conditionnement (PACKTEC) et de l’Office national de l'huile (ONH).Selon l’Apia, cité par La Presse de Tunisie, la participation de ces organismes a pour but de "favoriser la montée en gamme des produits tunisiens dans les chaînes de valeurs mondiales".

