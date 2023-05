https://fr.sputniknews.africa/20230522/lhuile-dolive-de-ce-pays-du-maghreb-primee-a-plusieurs-concours-1059412888.html

L’huile d’olive de ce pays du Maghreb primée à plusieurs concours

L’huile d’olive de ce pays du Maghreb primée à plusieurs concours

Les producteurs d’huile d’olive du Maghreb ont le vent en poupe. Cette année, deux marques algériennes d’huile d’olive ont décroché des médailles à des... 22.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-22T18:40+0200

2023-05-22T18:40+0200

2023-05-22T18:40+0200

maghreb

algérie

tunisie

huile d'olive

production

économie

concours

prix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104061/97/1040619741_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ee99696c4c2f5a77b21f0a757abc1b47.jpg

Deux marques d’huile d’olive algérienne ont été primées cette année lors de concours internationaux spécialisés en Grèce, en Suisse, en Norvège, et au Japon, relate le média ObservAlgérie.Le produit algérien de marque Baghlia a remporté une médaille d’or à la 8e édition de l’Athena IOOC, le prestigieux concours international d’huile d’olive qui se déroule à Athènes.Une autre huile s'est également distinguée. La marque Dahbia, produite à Ain Ouessara (Djelfa), a remporté une médaille d’or au concours international d’huile d’olive biologique à Genève. De plus, en avril cette huile a décroché la médaille d’argent lors du concours international Scandinavian International Olive Oil Competition (IOOC) 2023, tenu à Oslo.Toujours en avril, ces deux marques ont été primées lors de la 11e édition du concours international Japan Olive Oil Prize (Joop 2023).A la mi-mai, les médias ont annoncé que l’huile d’olive d’un autre pays du Magreb, la Tunisie, avait, pour la première fois, intégré le top 10 mondial, faisant de ce pays l’invitée d’honneur au salon Expoliva 2023 en Espagne.Huile d’olive comme un héritage culturelAvec plus de 500.000 hectares de terres agricoles réservées aux oliviers, l’Algérie est l’un des principaux pays producteurs d’huile d’olive dans le monde. La Kabylie est la région la plus connue pour sa production oléicole.Il y a trois principales variétés d'oliviers en Algérie: Chemlal, Sigoise et Azeradj, selon Abdellah Lakhali, représentant de l'huilerie Medjadja (Chlef), relayé par l’agence APS. Arbequina, nouvelle variété d'origine espagnole, n’est pas encore répandue dans le pays.

maghreb

algérie

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, tunisie, huile d'olive, production, économie, concours, prix