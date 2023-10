https://fr.sputniknews.africa/20231031/apres-le-seisme-le-maroc-aurait-refoule-un-camion-francais-daide-humanitaire-1063227442.html

Après le séisme, le Maroc aurait refoulé un camion français d’aide humanitaire

Après le séisme, le Maroc aurait refoulé un camion français d’aide humanitaire

Un acte en contexte de tension entre Rabat et Paris. La douane marocaine a fait repartir un camion français contenant de l'aide humanitaire pour les victimes... 31.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-31T15:58+0100

2023-10-31T15:58+0100

2023-10-31T15:58+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

france

international

aide humanitaire

camion

douane

séisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104178/02/1041780228_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9a37229f443b50c97d952c5ac46e127a.jpg

Près de deux mois après le séisme qui a secoué le Maroc début septembre, les douaniers de Tanger ont refusé l'entrée à un camion et une remorque en provenance de la France. Le véhicule transportait de l'aide humanitaire pour les personnes touchées, relate L'Indépendant.Selon ce site français, l'engagement d’acheminer des dons avait été pris par le transporteur français René Didelot, soutenu par deux élus. Les fournitures reçues pour les sinistrés comprenaient des couettes, des couvertures, du linge de maison, des vêtements, des lunettes, des articles d’hygiène, etc.Malaise entre les deux paysLes relations entre la France et le Maroc sont loin d’être au beau fixe. Début octobre, le ministre marocain de l'Industrie avait refusé de répondre en français à un journaliste francophone, lui proposant de choisir entre l'arabe, l'anglais ou l'espagnol.Après le séisme du 8 septembre, Rabat n’avait pas adressé de demande d’aide officielle à Paris, tout en envoyant une demande de soutien à l’Espagne, selon les médias. Le Président Macron s’était par la suite adressé aux Marocains dans une vidéo, mais cela n’avait fait que susciter le mécontentement de nombre d’entre eux qui avaient qualifié son adresse de "nostalgie de l'ère coloniale".Une campagne lancée en ligne exige l'imposition de visas aux ressortissants français au Maroc, suite au durcissement en 2021 par Paris des conditions d'octroi de visas aux ressortissants marocains, algériens et tunisiens.Rabat reproche en outre à la France de ne pas reconnaître la "marocanité" du Sahara occidental ainsi que d’avoir, fin 2022, réduit de moitié le nombre de visas accordés aux Marocains sous prétexte que le Maroc refuse trop souvent de récupérer ses ressortissants lorsqu’ils sont expulsés de l’Hexagone.Le Royaume a trembléLe tremblement de terre qui s’est produit au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le pays, a causé des milliers de morts et de blessés, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.Un deuil national de trois jours a été décrété par le cabinet royal. Les dirigeants du monde entier ont exprimé leur effroi et leurs condoléances aux autorités et peuple marocains.

afrique du nord

maghreb

maroc

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, france, international, aide humanitaire, camion, douane, séisme