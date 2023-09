https://fr.sputniknews.africa/20230910/rabat-garde-le-silence-face-a-paris-qui-veut-envoyer-une-aide-apres-le-seisme-selon-un-media-1062020796.html

Rabat garde le silence face à Paris qui veut envoyer une aide après le séisme, selon un média

La France affirmant être en contact continu avec Rabat, n'a toujours pas reçu de demande officielle d'aide de sa part suite au séisme meurtrier du 8 septembre... 10.09.2023, Sputnik Afrique

Les autorités du Maroc n’ont pas encore adressé de demande d’aide officielle à Paris, a rapporté le 10 septembre la chaîne française BFMTV en se référant à une source diplomatique.Entre temps, Paris affirme rester en contact permanent avec Rabat, assure la porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre, auprès du média.La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et le ministre des Armées Sébastien Lecornu avaient échangé par téléphone samedi le 9 septembre avec leurs homologues marocains, a fait savoir BFMTV d’une source du Quai d'Orsay.Selon Emmanuel Macron, la France avait déjà "mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité" et était prête à "intervenir" pour venir en aide au Maroc quand les autorités "le jugeront utile".De même, certaines associations et ONG françaises attendent le feu vert des autorités marocaines pour intervenir dans le pays, a noté Arnaud Fraisse, président de l'ONG Secouristes sans frontières, cité par Franceinfo, tout en ajoutant "n'avoir toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain".Une aide espagnoleAlors que Paris n’a pas encore été sollicité par Rabat, ce dernier s’est déjà adressé à Madrid.Plus tôt ce dimanche 10 septembre, le ministre espagnol des Affaires étrangères avait annoncé avoir reçu un appel de son homologue marocain lui demandant de l'aide. En réponse, une équipe de secouristes de l’Unité militaire d’urgence espagnole dont 56 soldats et 4 chiens sont déjà arrivés à Marrakech pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, a indiqué le ministère de la Défense espagnole sur Х (anciennement Twitter).Dans l’après-midi, la protection civile espagnole a annoncé sur X avoir mobilisé une autre équipe de secours de 31 spécialistes et 4 chiens de recherches qui se préparent à s’envoler au Maroc.En plus de l'Espagne, le Maroc a accepté l’aide du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis, a rapporté plus tard dans la journée le média marocain Le360, citant l'agence espagnole EFE.Séisme au MarocLe tremblement de Terre s’est produit au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre de magnitude 7, selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain). Il s’agit du séisme le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Il a fait au moins 2.122 morts et 2.421 blessés, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.Un deuil national de trois jours a été décrété par le cabinet royal. Les dirigeants du monde entier ont exprimé leur effroi et leurs condoléances aux autorités et peuple marocains.

