Le séisme marocain équivaut à la puissance de 25 bombes nucléaires, selon un sismologue

Le tremblement de terre au Maroc, dont le bilan ne cesse de s'alourdir, va changer les théories des scientifiques sur la région, a estimé auprès de Sputnik un... 09.09.2023

Le tremblement de Terre ayant emporté à cette heure la vie de plus d’un millier de personnes au Maroc, a été "dévastateur", a déclaré à Sputnik Arabic le Dr. Iyd al-Tarazi, sismologue de l'Université hachémite. Selon lui, sa puissance était égale à celle de 25 bombes nucléaires.Quant à l'impact du séisme sur les pays voisins, l’expert a exclu qu'il puisse avoir un fort effet stimulant sur la croûte terrestre dans la région environnante, notamment en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient.Or, alors que les scientifiques avaient précédemment exclu la possibilité d'un tremblement de terre d'une telle ampleur dans cette région, celui-ci va changer la donne.Le sismologue a expliqué que le séisme marocain va modifier de nombreuses théories sur l’activité et les sources sismiques, utilisées par les sismologues et les géologues, puisque la région est située à des centaines de kilomètres de la limite de collision des plaques lithosphériques."Des répliques sont encore possibles"Le sismologue marocain Kamal Aghroud a pour sa part fait souligner auprès de Sputnik que ce séisme d’une telle puissance n’avait pas été observé au Maroc depuis 1755. Le séisme de 1755 à Lisbonne, avec une magnitude de 9 sur l’échelle de Richter, a touché non seulement le Portugal, mais aussi le Maroc, emportant la vie de 60.000 à 100.000 personnes au total.D’après l’expert, "des répliques sont encore possibles", mais de moindre ampleur, "elles pourraient ne pas se faire sentir".Suite à la tragédie ayant dévasté le Maroc, son roi a déclaré trois jours de deuil pour les victimes.

