Ce ministre marocain refuse de répondre en français à un journaliste - vidéo

Ce ministre marocain refuse de répondre en français à un journaliste - vidéo

Les relations entre le Maroc et la France sont loin de s'améliorer. Interrogé par un journaliste francophone, le ministre marocain de l'Industrie a refusé de... 01.10.2023, Sputnik Afrique

Le ministre marocain de l'Industrie Ryad Mezzour a fait le buzz samedi lors de la Conférence africaine sur la réduction des risques en santé à Marrakech. Une vidéo montrant sa réponse à un journaliste francophone est devenue virale. Celui-ci lui a en effet demandé de répondre en français, mais le ministre a indiqué préférer s'exprimer en arabe, en anglais ou en espagnol.La tension persisteCe geste intervient alors que le Maroc a également refusé l’aide humanitaire de la France après le tremblement de terre meurtrier ayant frappé le pays dans la nuit du 8 au 9 septembre. Le Président Macron a par la suite publié un discours vidéo adressé aux Marocains, mais son adresse directe a suscité le mécontentement du peuple marocain, qui l'a considérée comme une "nostalgie de l'ère coloniale".Des visas aux Français!Une campagne en ligne exige en outre l'imposition de visas aux ressortissants Français, suite au durcissement par Paris des conditions d'octroi de visas aux citoyens du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Les Marocains veulent de la réciprocité dans les relations avec la France, a ainsi estimé auprès de Sputnik Afrique le politologue marocain Abdelhak Najib.Le Maroc a dépensé en 2022 10 millions de dollars pour obtenir des visas Schengen. Selon Schengen Visa Info, la France et l’Espagne sont les plus sévères et refusent le plus souvent des visas.En septembre 2021, la France a durci les conditions d'octroi des visas à l'égard du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie.

