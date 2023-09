https://fr.sputniknews.africa/20230928/imposer-des-visas-aux-francais-il-y-a-un-veritable-ras-le-bol-au-maroc-1062428364.html

Imposer des visas aux Français? "Il y a un véritable ras-le-bol" au Maroc

Imposer des visas aux Français? "Il y a un véritable ras-le-bol" au Maroc

Les Marocains estiment qu'il faut de la réciprocité dans les relations franco-marocaines, a estimé auprès de Sputnik Afrique Abdelhak Najib, politologue... 28.09.2023

Les rapports conflictuels entre la France et le Maroc depuis des années, surtout après l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron ont provoqué "un véritable ras-le-bol au niveau des populations marocaines. Et cette volonté d'imposer aussi aux Français un visa est parfaitement compréhensible", a déclaré à Sputnik Afrique Abdelhak Najib, écrivain, politologue, essayiste et conférencier, spécialiste de l'Afrique et des relations internationales. Selon le politologue, il y a eu une campagne de dénigrement et d'insultes de la part de certains journaux alors que les Marocains étaient en train d'enterrer leurs morts après le séisme. Ce tremblement de terre, le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc, s’est produit dans la nuit du 8 au 9 septembre. Il a fait au moins 2.122 morts et 2.421 blessés, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur.Difficulté pour obtenir des visasTout en s’interrogeant sur les catégories humaines, le spécialiste de l’Afrique et des relations internationales pointe du doigt le fait que les Français peuvent entrer facilement au Maroc, tandis que les Marocains peinent à se rendre en France.Pas convaincu que le Maroc souhaite vraiment imposer un visa aux Français, M.Najib pense que l'attitude du gouvernement marocain est celle d’une main tendue, de conciliation, de respect et d'estime mutuels.Politique anti-arabe, anti-musulmane et anti-africaine?M.Najib estime qu’il y a des choses aberrantes, absurdes qui se passent à ce niveau-là et pense que ce quota d'imposer une restriction de 70-80% aux pays tels que le Maroc, l'Algérie, mais aussi la Tunisie, le Liban, certains pays africains et même le Qatar, fait croire que la France suit une politique qui est clairement anti-arabe, anti-musulmane et anti-pays africains.Cette politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui a achevé de rompre les derniers liens véritablement minces qui lient encore la France au Maghreb et au reste de l'Afrique, analyse-t-il.Un signe de réciprocitéPrenant l’exemple de la Turquie, qui a imposé un visa aux États-Unis, le spécialiste en relations internationales explique que c'est aussi une manière de montrer à l'autre "qu'il faut que ça soit des deux côtés".De plus, ce serait une réponse claire à l'égard de la France, à l'égard du gouvernement français, de lui signifier que le Maroc ne veut plus de cette dynamique de rapports fondée sur des attaques injustifiées.Les touristes français toujours les bienvenusM.Najib trouve que les Marocains, tout en étant blessés par le comportement du gouvernement et de certains médias français, n’ont pas de problème avec les ressortissants français, "il faut nuancer".Il y a des Français "qui vivent au Maroc en bonne entente avec les Marocains depuis de longues années. Il y a des expatriés français qui travaillent au Maroc et qui jouissent d'une vie et d'une qualité de vie exceptionnelle à leurs yeux", rappelle-t-il. "Il y a des liens de famille, il y a des liens d'amitié, il y a des liens de respect et d'estime", poursuit l’écrivain.Et de rappeler que le tourisme au Maroc est florissant: l'objectif, qui était de dépasser les 10 millions de visiteurs de touristes par an, a été largement dépassé.Un pays souverainCommentant le refus du Maroc d’accepter l’aide française suite au récent séisme, M.Najib estime qu’en tant pays souverain, le Maroc a le droit de dire non à un pays avec lequel il n’a pas de relations cordiales.Le Maroc a montré qu'il pouvait gérer et il l'a géré de manière exemplaire avec son expertise, son savoir-faire, ses moyens techniques, logistiques et humains, s’est-il félicité.Le hashtag "imposer un visa aux Français"Des internautes marocains plaident pour l’instauration d’un visa pour les touristes français depuis l’expulsion des deux journalistes français qui n’étaient pas accrédités, et qui ont été épinglés pour une couverture controversée du tremblement de terre du 9 septembre. Ces deux personnes ont ensuite fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux, accusant les autorités marocaines de mener des actions jugées "répressives". Le gouvernement marocain a plus tard expliqué que ces deux ressortissants français étaient au Maroc en tant que touristes, sans demander aucune autorisation et sans déclarer qu’ils agissaient en tant que journalistes.La mauvaise couverture par certains médias français du séisme et de ses conséquences a aussi provoqué un très fort mécontentement au Maroc. Certains commentateurs la qualifient de "partiale et orientée", selon le site Bladi.net.Le hashtag "imposer un visa aux Français" s’est rapidement répandu sur X (anciennement Twitter) et Facebook*, ressuscitant la vieille discussion sur la nécessité de la réciprocité du régime de visas en vigueur entre les deux pays.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

