Au Maroc, une campagne en ligne pour imposer des visas aux Français prend de l’ampleur

Des utilisateurs marocains sur les réseaux sociaux appellent en masse à imposer un visa pour les touristes français. Un tollé qui a pris de l’ampleur faisant suite à l’expulsion de deux journalistes français soupçonnés à la suite de leur couverture tendancieuse sur le séisme au Maroc.Le hashtag "imposer un visa aux Français" s’est rapidement répandu sur X (anciennement Twitter) et Facebook*, soulevant la vieille discussion sur la nécessité de la réciprocité du régime de visas en vigueur entre les deux pays. Alors que les ressortissants français n’ont qu’à présenter leurs passeports aux frontières marocaines, Paris en revanche réclame des visas aux Marocains pour toute entrée sur le territoire.Parmi les voix les plus fortes figure un appel de l’activiste marocain Simo Ben.Selon plusieurs sondages réalisés sur X, entre 78% et 82% d’internautes ont voté pour la mise en place d’un visa pour les Français.ExpulsionEn effet, Quentin Müller, rédacteur en chef adjoint du service international de la revue française Marianne, et Thérèse Di Campo, photographe indépendante, avaient été interpellés le 20 septembre à leur hôtel de Casablanca.Escortés à l’aéroport de la ville, ils ont passé plusieurs heures dans les locaux de la police judiciaire avant d’être expulsés. Les deux journalistes ont ensuite fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux, accusant les autorités marocaines de mener des actions jugées "répressives". Selon eux, ils ont été expulsés de force du pays sans aucune explication.De son côté, Rabat a clarifié les chefs d’accusation envers ces deux ressortissants français:"Ces deux journalistes sont entrés au Maroc en tant que touristes. Ils n’ont demandé aucune autorisation et n’ont pas déclaré qu’ils s’agissaient en tant que journalistes. Ils ont été expulsés conformément aux dispositions de la loi", a indiqué le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas.Toujours selon lui, les autres journalistes étrangers accrédités lors du séisme n’ont pas connu une situation similaire puisqu’ils "travaillaient dans la transparence et la liberté, et avaient pris contact avec les citoyens et les victimes".Regain de tensions franco-marocainesFrappé par le tremblement de terre dévastateur, le Maroc n’a pas accepté la main tendue faite par Paris qui lui avait proposé son aide suite au séisme, privilégiant ainsi le soutien des Émirats arabes unis, du Qatar, de l’Espagne et du Royaume-Uni. Un refus qui semble avoir piqué au vif la France, au vu de la large couverture médiatique dont a bénéficié le sujet.Cette position de Rabat a poussé Emmanuel Macron à s’adresser au peuple marocain pour réitérer son soutien. Cette intervention a fortement déplu aux internautes marocains, certains la considérant comme une "ingérence flagrante" et inappropriée. Ils ont également remis en question la légitimité du Président français à faire une telle déclaration auprès de la population marocaine.En plus de cela, la mauvaise couverture par certains médias français concernant le séisme, faisant près de 3.000 morts, avait aussi provoqué un très fort mécontentement. Selon des commentateurs marocains, elle a été qualifiée de "partiale et orientée", précise le site marocain bladi.net.Entre autres, le Conseil national de la presse (CNP) a prévenu dans un communiqué avoir adressé une plainte au Conseil de déontologie journalistique et de médiation français (CDJM) à propos de certaines publications parues dans des journaux français. Il s’agit notamment de Charlie Hebdo, ayant caricaturé le roi Mohammed VI en un monarque préoccupé par sa personne et par l’argent, et de Libération, ayant été accusé, quant à lui, de sensationnalisme pour avoir associé un titre et une photo qui n’avaient pas de lien entre eux.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

