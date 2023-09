https://fr.sputniknews.africa/20230921/le-roi-mohammed-vi-aurait-refuse-linvitation-a-diner-de-macron-1062268821.html

Le roi Mohammed VI aurait refusé l'invitation à dîner de Macron

Le roi Mohammed VI aurait refusé l'invitation à dîner de Macron

En visite en France, le roi du Maroc aurait décliné une invitation de l’Élysée dans la perspective d’une normalisation des relations entre Paris et Rabat... 21.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-21T21:00+0200

2023-09-21T21:00+0200

2023-09-21T21:23+0200

afrique du nord

maghreb

maroc

paris

international

roi mohammed vi du maroc

emmanuel macron

visite

refus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/14/1045626355_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_c80c2bcf06ea66848e6c30f863331caf.jpg

Le roi du Maroc, Mohammed VI, aurait écarté l’invitation du Président français à dîner en tête-à-tête avec lui pendant le déplacement du monarque à Paris, a relaté le site d’information Maghreb Intelligence.Selon le média, cette entrevue aurait servi de premier pas dans la voie de l’apaisement des relations franco-marocaines.Au moment de la sollicitation, le chef d’État marocain se trouvait à Paris pour une visite privée. Il a dû la raccourcir en raison du séisme qui a frappé son pays, poursuit Maghreb Intelligence.Enchaînement de malentendusLe dîner n’ayant pas eu lieu, la rencontre initialement ajournée reste en suspens, à en croire des déclarations officielles des deux parties.En effet, la ministre française des Affaires étrangères a annoncé dans un premier temps la prochaine visite d’Emmanuel Macron au Maroc, sur invitation de Mohammed VI. Pour autant, une source gouvernementale marocaine a démenti cette information et précisé que la venue du Président français au royaume chérifien "n’était pas à l’ordre du jour et pas programmée".En plus de cela, le Maroc n’a pas accepté la main tendue de Paris qui lui avait proposé son aide après le séisme, privilégiant le soutien des Émirats arabes unis, du Qatar, de l’Espagne et du Royaume-Uni. Un refus qui semble avoir piqué au vif la France, au vu de la large couverture médiatique dont a bénéficié le sujet.

afrique du nord

maghreb

maroc

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, paris, international, roi mohammed vi du maroc, emmanuel macron, visite, refus