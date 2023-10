https://fr.sputniknews.africa/20231028/acces-aux-devises-en-afrique-ces-pays-parmi-les-plus-avances-1063158229.html

Accès aux devises en Afrique: ces pays parmi les plus avancés

L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Maroc sont les pays africains avec le meilleur accès aux marchés de changes étrangers, ressort-il de la plus récente... 28.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-28T23:02+0200

2023-10-28T23:02+0200

2023-10-28T23:02+0200

afrique du sud

égypte

maroc

île maurice

kenya

botswana

cap-vert

ouganda

nigeria

rwanda

L’Afrique du Sud arrive en tête du classement des pays africains qui ont obtenu les meilleurs scores en termes d’accès aux devises étrangères. Avec 88 points, le pays se place devant l’Égypte (87 points) et le Maroc (76 points), selon l’Indice des marchés financiers en Afrique d’Absa.L’accès aux devises fait partie des six piliers qui permettent à l’Absa, un groupe sud-africain de services financiers et à l’OMFIF, le forum officiel des institutions monétaires et financières, d’évaluer la performance des marchés financiers africains et de construire un indice pour chaque pays du continent.L’accès aux devises permet de connaître la capacité des investisseurs internationaux à déployer et à rapatrier facilement des capitaux, ainsi que la capacité des banques centrales à gérer les risques liés à l'utilisation des fonds propres.Pour ranger les pays, une note allant de 0 à 100 leur est attribuée. Voici le top des pays africains avec le meilleur accès aux changes.Les marchés africains les plus attractifsAu total, l’Indice des marchés financiers en Afrique d’Absa (AFMI) prend en compte six critères. Outre l’accès aux marché des devises, ce sont la profondeur du marché financier, la transparence, la fiscalité et l’environnement réglementaire, la capacité des investisseurs locaux, l'environnement économique et la transparence, ainsi que les normes juridiques et leur applicabilité.Si on tient compte des six critères, ce sont l'Afrique du Sud, l'île Maurice et le Nigeria qui sont en tête sur le continent africain.

2023

Actus

