https://fr.sputniknews.africa/20231025/la-russie-a-vole-un-super-mega-missile-us-un-super-mega-bluff-1063070345.html

La Russie a volé un super-méga missile US? Un super-méga bluff

La Russie a volé un super-méga missile US? Un super-méga bluff

L’ancien Président américain Donald Trump a accusé la Russie d’avoir volé des informations secrètes sur un prétendu "super méga-missile", ce qui, selon lui... 25.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-25T13:10+0200

2023-10-25T13:10+0200

2023-10-26T11:32+0200

sputnik explique

donald trump

états-unis

russie

missiles hypersoniques

vol

plan

kinjal (missile air-air hypersonique)

avangard (bloc hypersonique)

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/12/1056553663_0:220:3185:2012_1920x0_80_0_0_80714a00f812e08e070372df2c5747f0.jpg

S’exprimant lors d’un rassemblement de ses partisans dans le New Hampshire, Donald Trump a affirmé que "la Russie a volé une fusée super-duper, qui vole très vite"."Vous savez que la Russie a volé un super méga-missile, qui vole très vite. Ils l’ont volé sous l’administration de Barack Obama. Ils ont volé des dessins classifiés et l’ont construit", a-t-il déclaré."La Russie possède son propre excellent missile"Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a pas tardé à répondre en déclarant aux journalistes que la Russie possédait "son propre missile, un excellent missile".M.Peskov n'a pas précisé à quel type de missile il faisait référence, mais il convient de noter à cet égard que l'armée russe est déjà équipée d'armes hypersoniques, notamment les missiles Kinjal, les planeurs Avangard et les missiles de croisière Zircon.Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré plus tôt que les missiles Kinjal avaient été utilisés lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Selon lui, les Kinjal ont frappé "des cibles particulièrement importantes".De plus, les forces armées russes possèdent le système de défense antimissile S-500, qui serait capable d’intercepter des missiles hypersoniques.Les États-Unis sont à la traîne dans le développement d’armes hypersoniquesIls sont désormais loin derrière la Russie en ce qui concerne le développement de missiles hypersoniques, et plusieurs tentatives de Washington visant à voler des données sur les technologies russes ont déjà été contrecarrées, a déclaré à Sputnik l'expert militaire Alexeï Léonkov.L'expert a rappelé que Vladimir Poutine "avait parlé de ces projets hypersoniques en 2018, notamment de l'Avangard, du Zircon et du Kinjal"."Maintenant, nous travaillons déjà sur la deuxième génération, donc cela ne servait à rien de voler certains plans américains. Au contraire, ce sont les Américains qui ont tenté de voler nos recherches et développements hypersoniques. Les services spéciaux russes ont récemment eu affaire à plusieurs tentatives d’espionnage [américaines] dans ce domaine", a ajouté Alexeï Léonkov.Il a souligné que les Américains, qui tentent désormais de rattraper la Russie, ont attiré des spécialistes d'autres pays, lesquels s'intéressent davantage à la théorie qu'à la pratique. Dans le même ordre d'idées, l'expert a salué le travail de recherche et de développement hypersonique "presque ininterrompu" en Russie, où les dirigeants de plusieurs grandes entreprises ont coopéré avec les développeurs de missiles balistiques intercontinentaux."Nous avons amélioré les technologies en réalisant une modélisation physique et mathématique complexe, en résolvant le problème de communications et de contrôle fiables à des vitesses hypersoniques", a-t-il ajouté.Un "super-méga" bluffRappelant que l’armée américaine n’a pas encore mis en service d’armes hypersoniques, il a pointé du doigt les milliards de dollars gaspillés chaque année à cette fin, notamment par le Pentagone.Il a également rappelé que "seules la Russie et la Chine possèdent des armes hypersoniques", tandis que les États-Unis continuent de se prononcer sur cette question du bout des lèvres.Quant à Trump, il a également évoqué en 2020 une "super-fusée américaine" qui, selon lui, serait capable d’atteindre rapidement des cibles situées à une distance de 1.600 kilomètres. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait réagi en soulignant que les États-Unis prétendaient posséder des missiles auxquels "personne ne peut même penser"."La vitesse est une chose merveilleuse, mais la précision compte aussi. Nous nous souvenons de ce qui est arrivé aux merveilleux, nouveaux et intelligents missiles [américains] en 2018", a souligné la diplomate. Elle faisait apparemment référence aux frappes aériennes sur la Syrie en avril 2018, lorsque 71 des 101 missiles américains avaient été abattus par les forces de défense antiaérienne.

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik explique, donald trump, états-unis, russie, missiles hypersoniques, vol, plan, kinjal (missile air-air hypersonique), avangard (bloc hypersonique), international