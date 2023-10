https://fr.sputniknews.africa/20231024/le-missile-super-genial-de-trump-vole-par-la-russie-le-kremlin-reagit-1063044667.html

Le "missile super-génial" de Trump volé par la Russie? Le Kremlin réagit

Le "missile super-génial" de Trump volé par la Russie? Le Kremlin réagit

Commentant les propos de Donald Trump, selon qui la Russie avait volé un "super méga-missile" aux États-Unis, le porte-parole du Kremlin a déclaré que Moscou... 24.10.2023, Sputnik Afrique

"Nous avons notre propre merveilleux missile, qui n'a pas d'analogue dans le monde, et plus qu’en nombre", a déclaré le porte-parole du Kremlin après que Trump a accusé la Russie d'avoir volé un "super méga-missile"."Vous savez que la Russie a volé un super méga-missile, qui vole très vite. Ils l’ont volé sous l’administration de Barack Obama. Ils ont volé des dessins classifiés et l’ont construit", a déclaré M.Trump lors d’un discours dans le New Hampshire.Son violon d'IngresCe n’est pas la première fois que l’ex-Président des États-Unis évoque le "super méga-missile". En 2020, il avait déclaré que son pays avait créé son propre missile hypersonique, dont il avait ensuite fait l'éloge.Le missile en question, hypersonique, devait aller 17 fois plus vite que "ce que nous avons en ce moment" et être plus rapide que ceux que possèdent la Russie et la Chine, déclarait-il. Le Pentagone avait pour sa part confirmé cette déclaration, en disant qu'il s'agissait d'essais ayant eu lieu en mars 2020.Cependant, en automne de la même année, le vol prévu d’un missile de croisière hypersonique américain n’a pas eu lieu en raison d’erreurs qu’une source proche de la situation a qualifiées de "stupides".

