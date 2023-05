https://fr.sputniknews.africa/20230513/kinjal-sarmat-zircon-avangard-jusquou-les-nouveaux-missiles-russes-peuvent-ils-voler-1059233559.html

Kinjal, Sarmat, Zircon, Avangard… Jusqu’où les nouveaux missiles russes peuvent-ils voler?

Kinjal, Sarmat, Zircon, Avangard… Jusqu’où les nouveaux missiles russes peuvent-ils voler?

Le Pentagone et l’Ukraine affirment qu’un Patriot a abattu un missile hypersonique russe Kinjal, information démentie par un officiel de la Défense russe ayant... 13.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-13T17:42+0200

2023-05-13T17:42+0200

2023-05-13T19:47+0200

donbass. opération russe

tsirkon (missile)

rs-28 sarmat (missile lourd)

r-30 boulava

avangard (bloc hypersonique)

kinjal (missile air-air hypersonique)

pentagone

russie

ukraine

patriot (missile)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0d/1059233358_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_906888c0cfe8c1548d590c4b9bd67196.jpg

Après qu’une source au sein de la Défense russe a contesté les affirmations du Pentagone et de Kiev selon lesquelles un missile hypersonique russe Kinjal aurait été intercepté par un système antiaérien américain Patriot, Sputnik propose un tour d’horizon sur les nouvelles armes russes impossibles à intercepter pour les défenses antiaériennes modernes.Pour rappel, le commandant en chef des forces aériennes ukrainiennes Mykola Oleschuk a affirmé qu'un missile Kinjal avait été détruit en Ukraine. Ces rapports ont été par la suite soutenus par le Pentagone. Plus tôt dans la journée, le tabloïd allemand Bild a publié une vidéo montrant des fragments présumés du missile en question.Cependant, la vitesse du Kinjal est supérieure aux capacités des systèmes de missiles occidentaux fournis à Kiev. "Cela exclut toute possibilité d'interception", a résumé l’officiel au sein de la Défense russe.En effet, la version la plus modernisée des systèmes américains de défense antiaérienne Patriot utilise des missiles allant à une vitesse de 2,8 à 4,1 Mach, soit trois fois moins que le Kinjal.Caractéristiques techniques du KinjalLe Kinjal est l'une des nouvelles armes stratégiques dévoilées par Vladimir Poutine dans un discours aux législateurs en mars 2018. Entrée en service en décembre 2017 et avec de nombreux essais en vol et au combat, l'arme à capacité nucléaire a été le premier système de missile hypersonique au monde à être opérationnel.Portés par des chasseurs MiG-31 modifiés, des bombardiers stratégiques Tupolev Tu-22 ou Tu-160, les Kinjal ont une vitesse opérationnelle de Mach 10-13 (3.430-4.459 mètres/seconde) et une portée opérationnelle allant jusqu'à 2.000 km lorsqu'ils sont lancés à partir d’un MiG-31K, ou de plus de 3.000 km à partir d’un Tu-22M3. Équipé d'un système de navigation inertielle GLONASS, AWACS et/ou d’un chercheur optique pour guider le missile vers sa cible, le Kinjal emporte une ogive explosive de 500 kg ou, en mode nucléaire, une charge utile de 5 à 50 kilotonnes.La Russie a largement utilisé les Kinjal dans l’opération militaire spéciale en Ukraine, ciblant les dépôts de munitions et de carburant, les ports et, après l'attaque de l'automne dernier sur le pont de Crimée, les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La portée de 2.000 km du missile est suffisante pour atteindre toute cible dans le pays.Par ailleurs, la Russie dispose d’autres armes stratégiques modernes

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tsirkon (missile), rs-28 sarmat (missile lourd), r-30 boulava, avangard (bloc hypersonique), kinjal (missile air-air hypersonique), pentagone, russie, ukraine, patriot (missile), international