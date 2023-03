https://fr.sputniknews.africa/20230309/le-pentagone-inquiete-par-les-capacites-du-missile-intercontinental-russe-sarmat-1058137721.html

Le Pentagone inquiété par les capacités du missile intercontinental russe Sarmat

Le Pentagone inquiété par les capacités du missile intercontinental russe Sarmat

Le missile balistique intercontinental russe Sarmat est doté d’une haute puissance d’action, affirme le chef du Commandement de la défense aérospatiale de... 09.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-09T07:30+0100

2023-03-09T07:30+0100

2023-03-09T07:31+0100

international

norad

rs-28 sarmat (missile lourd)

performances

poséidon (drone sous-marin)

k-329 belgorod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103827/33/1038273399_6:0:1903:1067_1920x0_80_0_0_0b6ce4c71a9053312e1fc630e147513f.jpg

Intervenant lors des audiences au Congrès des États-Unis, le général Glen VanHerck, commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), a reconnu l’efficacité du missile russe Sarmat.Il a également évoqué les essais du sous-marin nucléaire russe Belgorod capable de porter des torpilles Poséidon qui peuvent frapper des cibles côtières à une distance de plusieurs milliers de kilomètres."Et maintenir la menace sur notre patrie", a averti le général américain.Un missile opérationnel dès 2023La Russie a effectué le premier tir d’un missile balistique intercontinental Sarmat le 20 avril 2022 depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans le nord de la partie européenne du pays.Le RS-28 Sarmat est équipé d’une tête mirvée dont le poids peut atteindre 10 tonnes. Ce missile peut atteindre n’importe quel point du globe via les pôles Nord ou Sud, selon la Défense russe.Le Sarmat remplacera le missile stratégique lourd ensilé Voïevoda.Vladimir Poutine a annoncé fin février que les systèmes Sarmat entreraient en service en Russie dès 2023.Une puissance allant jusqu’à 100 mégatonnesLe sous-marin nucléaire du projet K-329, connu sous le nom de Belgorod, est entré en service dans la Marine russe en juillet dernier. C'est le deuxième plus grand sous-marin de l'histoire et le plus grand des 40 dernières années.Le Belgorod est équipé de drones Poséidon, capables de transporter des ogives nucléaires, dont la puissance va jusqu'à 100 mégatonnes, soit le double de la plus puissante bombe nucléaire testée.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, norad, rs-28 sarmat (missile lourd), performances, poséidon (drone sous-marin), k-329 belgorod