Le sous-marin nucléaire russe Belgorod

La Marine russe s’est dotée cette année du sous-marin nucléaire K-329 Belgorod. Outre ses armes, ce submersible peut être doté d’un autre sous-marin et de... 19.11.2022, Sputnik Afrique

Le sous-marin nucléaire du projet K-329, connu sous le nom de Belgorod, est entré en service dans la Marine russe en juillet dernier. C'est le deuxième plus grand sous-marin de l'histoire et le plus grand des 40 dernières années.Le Belgorod est équipé de drones Poséidon, capables de transporter des ogives nucléaires dont la puissance va jusqu'à 100 mégatonnes. Il peut en outre être porteur d’un sous-marin plus petit, mais spécifique, destiné au travail en eaux profondes, le Locharik.Cette infographie de Sputnik présente les caractéristiques uniques du K-329 Belgorod.

