Avec le missile Zircon, on est "mort avant de s’en rendre compte"

Avec le missile Zircon, on est "mort avant de s’en rendre compte"

L'hypersonique ne fait que commencer. Et le Kinjal n'est pas le seul missile hypersonique que la Russie prétend avoir dans son arsenal, écrit le Telegraph.Selon le journal, ce qui est différent avec le Kinjal, et d'autres dans la nouvelle génération de missiles hypersoniques d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas seulement incroyablement rapides mais -contrairement aux missiles balistiques traditionnels- ils sont aussi maniables. Le "poignard" hypersonique qui pourrait être enfoncé dans la poitrine de l'Ukraine et de l'Otan.D’autant plus que le Kinjal n'est pas le seul missile hypersonique que la Russie affirme avoir dans son arsenal. Le Zircon, un missile au superstatoréacteur que d'autres pays s'efforcent de maîtriser, est désormais opérationnel.Une préoccupation majeure pour la marine USLe Zircon représente un risque particulier pour les porte-avions qui ont permis à l’Amérique de projeter sa puissance autour du globe au cours des dernières décennies. Donc pour la Marine américaine en général."Au fur et à mesure que la technologie hypersonique progresse, il peut devenir impossible de détruire le missile lui-même", indique le quotidien en résumé.

