Voici grâce à quoi ce navire russe en service depuis 1987 est devenu si dangereux

La frégate Maréchal Chapochnikov, dotée de missiles hypersoniques Zircon, est un navire de guerre russe des plus redoutables au monde, selon une analyse de... 23.04.2023, Sputnik Afrique

Le programme de modernisation du Maréchal Chapochnikov, frégate russe du projet 1155(M), nom de code Otan Udaloy, en a fait le navire le plus dangereux au monde, rapporte Military Watch Magazine (MWM).Selon MWM, le navire a subi "l'un des programmes de modernisation les plus ambitieux". Il a reçu des améliorations majeures de ses capteurs, de son électronique et de son armement à partir de 2017.La classe de missile la plus dangereuse au mondeL’intégration du missile de croisière Zircon, confirmée fin 2019, a été l’amélioration la mieux réfléchie.Missiles capables de neutraliser un groupe navalEt d’ajouter: "Bien que l'Udaloy n'ait pas été initialement conçu principalement pour la lutte antinavires, les Zircons ont à eux seuls le potentiel de neutraliser tout un groupe naval de surface sans qu'il soit nécessaire de mettre en jeu les autres armes."Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que les Zircon étaient capables de protéger efficacement la sécurité du pays.Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait signalé qu’ils pouvaient surmonter n’importe quelle défense antiaérienne et anti-missiles.

