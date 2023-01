https://fr.sputniknews.africa/20230125/la-russie-tire-un-missile-hypersonique-zircon-dans-latlantique---video-1057704296.html

La Russie simule un tir de missile hypersonique Zircon dans l'Atlantique - vidéo

La Russie simule un tir de missile hypersonique Zircon dans l'Atlantique - vidéo

La frégate russe Amiral Gorchkov, qui navigue à travers les océans, a effectué une simulation de tir de missile hypersonique Zircon pour frapper une cible... 25.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-25T10:18+0100

2023-01-25T10:18+0100

2023-01-25T11:45+0100

admiral gorchkov (frégate)

russie

défense

atlantique

frégate

missiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/19/1057704140_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6b76141b9b82b7b17ed0e13d276d1ca7.jpg

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo d'une simulation de tir de missile hypersonique lancement d'un missile de croisière hypersonique Zircon. Le tir a été réalisé depuis la frégate Amiral Gorchkov dans l'océan Atlantique. La cible se trouvait à 900 km du navire. Elle a été "frappée" grâce à une bonne cohérence des actions de l'équipage, note le ministère.Un long péripleLa mission de l’Amiral Gorchkov entamée le 4 janvier vise à assurer la présence militaire russe dans les zones stratégiques de l’océan mondial. En février, le navire prendra part à des manœuvres tripartites au large de l'Afrique du Sud. Elles réuniront des bâtiments de guerre de Centrafrique, de Chine et de Russie.La frégate ira ensuite vers l'océan Indien. Ce voyage l'amènera à traverser le canal de Suez et à entrer dans la mer Rouge, où elle effectuera probablement des missions de surveillance et de reconnaissance. Elle fera notamment escale à Tartous, en Syrie, pour se réapprovisionner.

russie

atlantique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

admiral gorchkov (frégate), russie, défense, atlantique, frégate, missiles