https://fr.sputniknews.africa/20230403/la-fregate-russe-amiral-gorchkov-fait-escale-a-djibouti---photos-1058390859.html

La frégate russe Amiral Gorchkov fait escale à Djibouti - photos

La frégate russe Amiral Gorchkov fait escale à Djibouti - photos

Dotée d’armes hypersoniques Zircon, la frégate russe Amiral Gorchkov a fait une escale de deux jours dans le port international de Djibouti. À l’occasion, la... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T15:08+0200

2023-04-03T15:08+0200

2023-04-03T15:09+0200

afrique subsaharienne

djibouti

marine

mer rouge

admiral gorchkov (frégate)

frégate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058388579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3412936de8a3776ae1d26acdc34a4fee.jpg

Dans le cadre d'un voyage au long cours à travers l'Atlantique, l'océan Indien et la mer Méditerranée, la frégate russe Amiral Gorchkov a fait escale à Djibouti, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. Ce pays africain est situé dans l’est de l’Afrique, à l'entrée sud de la mer Rouge.Lors de l’escale, qui a duré du 26 au 28 mars, les commandants de la frégate et du pétrolier Kama qui accompagnait l'Amiral Gorchkov se sont entretenus avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères, avec le commandant de la marine de Djibouti et avec d’autres hauts gradés militaires du pays.Coopération dans le domaine militaireLa sécurité de la navigation au large des côtes africaines et dans la région de la mer Rouge a été l’un des sujets abordés.Plus généralement, le renforcement des liens militaires et militaro-techniques ont été les lignes directrices de ces rencontres, selon le ministère russe.La frégate de la marine russe Amiral Gorchkov a entamé son voyage au long cours le 5 janvier. La tâche principale est d'assurer la présence navale russe dans les zones stratégiquement importantes des océans. Doté de systèmes de missiles de croisière hypersoniques Zircon, le navire devra traverser les océans Indien et Atlantique, ainsi que la Méditerranée.

afrique subsaharienne

djibouti

mer rouge

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, djibouti, marine, mer rouge, admiral gorchkov (frégate), frégate